A Duki le tiraron un piedrazo y llamó a reflexionar sobre la violencia

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Duki, el reconocido cantante de trap argentino, pasó un mal momento en el Festival Confluencia, en Neuquén. Es que le arrojaron una piedra en la cara y debio suspender el show. En el momento del incidente, el artista se encontraba acompañado en el escenario de un chico del público que se había subido a cantar con él.

"Eh, papi, escuchá, yo te la hago corta, me acaban de tirar un cascotazo. Si me pegan a mí o le pegan al nene, yo me bajo, guacho", arrancó Duki. Y siguió: “¿Saben lo que voy a hacer ahora? Me voy a bajar".

Después de hacer este descargo y mientras mostraba el tamaño de la piedra, Duki suspendió su presentación. Ya en los camarines, el trapero realizó un posteo en vivo en su cuenta de Instagram y se mostró muy preocupado por el hecho de violencia que había sufrido.

"Desde que arrancó el año la gente está muy violenta, está sacada, y cree que puede hacer lo que quiere. Es una realidad. Yo los amo, pero sépanlo... La generación que se viene no sé en qué está pensando, empiecen a tener un poco de conciencia", mencionó.

En ese video, Duki contó que, previo a su show, también habían sido agredidas la banda neuquina Fémina y la cantante Cazzu.

El video: