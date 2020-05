Un hincha del Leeds rifará una estatua de Marcelo Bielsa

Escrita por: Redacción Rosario Plus

En tan sólo dos temporadas, el entrenador rosarino Marcelo Bielsa se convirtió en ídolo del Leeds United, club de la segunda división del fútbol inglés al cual dirige. Por esto, un hincha del equipo británico rifará, el próximo 1 de julio, una escultura de bronce del DT con el fin de recaudar dinero para un centro de salud mental.

La pieza de bronce, de tamaño real y de 75 kilogramos, representa al entrenador argentino en su característica pose de partido sentado en un cubo al borde del campo de juego, aunque se puede separar del cubo si se desea poner sobre un sofá.

El fanático del Leeds se llama Tony Clark y es un sobreviviente de los ataques terroristas de 2002 en Bali que mataron a 202 personas y espera recaudar 26.000 dólares para la organización de salud mental Mind.

"Leeds United me salvó y creo que la gente se está dando cuenta de lo mucho que su club significa para ellos ahora que no tienen los partidos.Creo que la salud mental se está perdiendo en este momento, así que me gustaría llamar la atención con esta obra de caridad", le dijo Clark a la BBC..

Bielsa había llevado al Leeds a la cima del campeonato de la Championships (segunda de Inglaterra) antes de que el fútbol de Inglaterra fuera suspendido indefinidamente en marzo pasado debido a la pandemia de coronavirus.

Leeds, a falta de nueve fechas, esta primero con 71 puntos, seguido por West Bromwich Albion con 70, Fulham con 64, Brentford y Nottingham Forest con 60, en un certamen en el que ascienden los dos primeros de manera directa y que no se sabe aún cuando se reanudará.