Newell's goleó a Colón de la mano de Pablo Pérez y Maxi Rodríguez

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La Lepra se hizo un banquete esta noche fresca en el Coloso, y en la mesa quedó un Colón rendido y con una manzana en la boca. O con cuatro, porque los de Kudelka salieron a jugar con todas las luces encendidas. Y de la mano de sus dos referentes, Pablo Pérez y Maxi Rodríguez, que jugaron como si tuvieran 25 años, vapuleó Colón con un 4 a 0 contundente, por la fecha 21° de Superliga. La Fiera a los 13', Pablo Pérez a los 44, Luis Leal a los 57', y Facundo Lema a los 35´, los goles de la Lepra.

Los locales arrancaron midiendo al rival, con pases cortos y desde el fondo. Enseguida Lema se adueñó de la situación atrás para las salidas del local, con seguridad y prolijidad.

Newell's dominó casi todo el primer tiempo porque controló la pelota y la hizo circular con criterio a través de sus volantes, laterales y delanteros y definió en dos de sus numerosas llegadas.

Avisó Newell's a los 9, cuando Pablo Pérez aprovechó una indecisión rival, robó una pelota en tres cuartos de cancha y se la pasó a Palacios. El delantero quedó solo frente a Burián, quien no se comió el amague y desvió el remate. Todo el estadio ahogó el grito de gol.

Pero la Lepra iba e iba, y de a poco logró doblegar la voluntad de los dirigidos por Diego Osella. A los 13 desbordó Nadalín, dispuesto a recuperar el puesto que le había sacado Gabrielli. Tocó rápido para Palacios, y el Tucu se la devolvió más rápido aún cuando el lateral ya estaba en el área. Como venía, Nadalín tiró el centro desde el piso para la entrada de Maxi, que definió de primera y se la coló a Burián por encima. 1 a 0, con absoluta justicia.

Los santafesinos se desdibujaron en el partido. Para colmo, a los 33 el árbitro Pablo Dóvalo expulsó a Aliendro por una fortísima entrada a Pablo Pérez.

La pasividad del Sabalero facilitó el buen toque de Newell's. La salida de Lema, la proyección de Nadalín y Bittolo, y la hiperactividad de Pérez y Maxi hacían un combo casi perfecto. Mientras Luis Leal persistía en fallar en la definición una y otra vez.

Volvió a avisar Newells en el área chica de Colón, con un cabezazo del capitán que casi decreta el segundo. Y precisamente el segundo gol, el que Newell's buscaba para serenarse, llegó a los 44. Merecido para Pablo Pérez que así coronó una noche de gloria.

Jugada de Palacios y definición de Pablo Pérez, el gol de Newell's es la invitación perfecta a un nuevo silbido del hincha de Independiente. pic.twitter.com/xzoU8oANVf — Yoell's (@yoeldemian2) February 23, 2020

De regreso de los vestuarios, el segundo tiempo sirvió para marcar la diferencia entre uno y otro equipo. Newell's salió con la misma intensidad. Colón se desinfló definitivamente. Para colmo, Osella sacó de la cancha al referente Luis Pulga Rodríguez.

Bastaron unos pocos minutos para que a los 10 Bíttolo tiró un centro largo y de primera, para la cabeza de Leal, que por fin acertó y logró que la pelota entre en el arco. 3 a 0, y delirio en el Coloso.

El percance estuvo en la salida de Nadalín por una lesión, justo que volvía a la titularidad. También salió Leal a los '70, por Alexis Rodríguez. Y mientras tanto, Pérez recuperaba en el medio y generaba juego. Así fue la sinfonía leprosa de este sábado, en una racha que lo tiene ya con siete partidos sin perder.

Cuando ya todo el partido le pertenecía, una falta a Pablo Pérez cerca de la medialuna le sirvió a Newell's el cuarto gol para redondear una noche ideal. Facundo Lema pateó combado con derecha, la pelota eludió la barrera y se coló junto al palo izquierdo de Burián. Y el Coloso estalló otra vez en ovación

El triunfo le viene al pelo a los de Kudelka para aliviarse el promedio y seguir empujando en la punta de la tabla, con seis partidos sin derrotas y 34 puntos sin confirma la victoria. Encima, este presente le permite acariciar el objetivo de clasificar a Copa Libertadores.

Para Colón, en tanto, todo es más negro que rojo, porque así confirma que será uno de los tres equipos que podrían perder la categoría.

Síntesis:

Newell's: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Pablo Pérez, Julián Fernández, Aníbal Moreno y Maximiliano Rodríguez; Sebastián Palacios y Luis Leal. DT: Frank Kudelka.



Colón: Leonardo Burián; Gastón Díaz, Emanuel Olivera, Rafael García y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Matías Fritzler, Federico Lértora y Gabriel Esparza; Luis Rodríguez y Lucas Viatri.



Goles en el primer tiempo: 12` Maximiiliano Rodríguez (N) y 44´ Pablo Pérez (N).



Goles en el segundo tiempo: 10` Leal (N) y 35` Lema (N).



Cambios: en el segundo tiempo, antes del inicio, Mauro Da Luz por Luis Rodríguez (N); 15´ Denis Rodríguez por Nadalín (N); 23` Fernando Zuqui por Fritzler (C); 24´ Alexis Rodríguez por Leal (N); 29` Marcelo Estigarribia por Esparza (C) y 37` Nicolás Castro por Julián Fernández (N).



Incidencia: en el primer tiempo, 36` expulsado Aliendro (C).



Amonestados: Esparza y Fritzler (C); Lema, Leal y Pablo Pérez (N).



Cancha: Newell`s.



Árbitro: Pablo Dóvalo.