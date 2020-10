El secretario de Comercio Interior Juan Marcos Aviano difundió públicamente que luego de haber tomado nota del reclamo de la Cámara de Shoppings por su reapertura y tras configurar un nuevo protocolo, éstos finalmente reabrirán a partir de este lunes, de cara a la fecha clave para la que vienen apostando: el Día de la Madre.

Esto fue confirmado por el propio Aviano este jueves, pero la representante de la Cámara de Shoppings Florencia Cortés aclaró en diálogo con Rosarioplus.com: “Cuando nos reunimos no nos lo confirmó, hoy me enteré por los medios. Estimo que esta noche saldrá el Boletín Oficial y nos confirmarán mañana”.

El funcionario de Comercio aclaró que puntualmente los locales gastronómicos de los shoppings podrán funcionar sólo bajo la modalidad "take away" para que no haya aglomeraciones de gente sentada consumiendo. Esto fue ante el reclamo en particular que elevó la Cámara, ya que en los meses que hubo reapertura durante la pandemia, los locales de los patios de comidas nunca fueron reabiertos.

En la reunión participaron las carteras de Salud, Producción y Trabajo provincial, los municipios de Rosario y Santa Fe además de los representantes de los shoppings, para pensar en conjunto "las máximas condiciones para evitar contagios con este nuevo protocolo que estamos terminando los detalles".

El protocolo renovado implicará horarios delimitados a definir, controles más estrictos y un doble control: en el ingreso y pasillos, así como dentro de los locales.