Los profesionales de la salud aseguraron no haber sido notificados oficialmente de la declaración pública de la ministra de Salud Sonia Martorano, donde aseguró que entre diciembre y enero se otorgarán vacaciones a médicos y enfermeros de entre 5 y 10 días.

La referente de la salud provincial había asegurado en LT8 que es "justo" el reclamo para acceder a licencias ordinarias o “días de descanso, para lo que pueda ocurrir más adelante”. Pero desde el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad aseguran que no hubo una precisión sobre el asunto.

“Información oficial como solicitamos, por medio de una comunicación del Ministerio a los gremios no hemos tenido. Son versiones periodísticas”, aseguró la secretaria general del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad María Fernanda Boriotti.

En diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9 aclaró que “si bien es un avance ante la prohibición que teníamos de tomar vacaciones, esto es incipiente. Ya se debería estar habilitando una licencia especial en estos días que fue bajando la cantidad de contagios”.

En este sentido aclaró: “No están pensando en preservar a los trabajadores y trabajadoras que están poniendo el cuerpo. Lo que se está escuchando en los hospitales es que se otorgaría entre 5 y 10 días de licencia hasta febrero. En el marco del estado en que estamos trabajando, limitarlo a diciembre y enero no llegan todos a tomarse las licencias”.

De esta forma puntualizó: “Ya están planificando la campaña de vacunación con el mismo personal que no da más. Desde Siprus pedimos que nos den por lo menos los 15 días hábiles que tiene el ingresante. Este no es un año normal, requirió mucho el cuerpo y la psiquis de los empleados de salud, y eso necesita un tratamiento especial del tema”.

Describió la situación de los médicos, que “están desbastados y no dan más, es preocupante sentirse arrasado tras 8 meses de enfrentar la pandemia con más o menos casos. En marzo abril no sabemos si no vuelve la segunda ola, y hay que estar preparados”.

Consultada sobre cómo debería proceder el Ministerio, precisó: “Primero hay que organizar los servicios, todo el personal en las guardias que necesita remplazos los debe garantizar. Luego organizar el resto de los servicios de atención primaria. Sino no vamos a tener personal que vacune o que trabaje si viene la segunda ola”.

“No deben pensarnos en función de si la vacuna llega en enero, porque aún no están aprobadas por Anmat. Es a expensas de la vida de los trabajadores”, finalizó Boriotti.

Escuchá la entrevista completa: