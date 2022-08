Los docentes públicos nucleados en Amsafe dispusieron este viernes un paro de 48 horas para este martes y miércoles y otra medida similar para el 10 y 11 de agosto, ante la negativa del Gobierno provincial de reabrir la discusión paritaria antes de septiembre. El jueves pasado, Sadop había optado por el sí a las medidas de fuerza.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, Juan Manuel Pusineri mantiene su firme postura de no reanudar negociaciones. Dijo que los gremios serán convocados para realizar una revisión de la política salarial en septiembre "tal como se había acordado en las negociaciones paritarias de marzo pasado".

“Nosotros tenemos un mecanismo convenido para la negociación salarial y este permite tener una revisión, en un contexto en el cual si la inflación no se controla no hay paritaria que lo pueda solucionar, por más que uno tenga una paritaria de 100% y no hay una inflación controlada está claro que la paritaria no funciona”, argumentó Pusineri en contacto con Sí 98.9 en el programa En sintonía con vos.

Expuso a la vez que desde este lunes con el comienzo del mes de agosto habrá un aumento de 8%, más la revisión en septiembre, que es lo que hoy cuestionan los gremios docentes con su requerimiento de adelanto de esa cláusula acordad en la última paritaria. “A septiembre vamos a llegar con un 46%, está claro que cuando lo pactamos teníamos otra expectativa y está claro que vamos a revisar la política salarial al alza”, asintió el ministro.

Asimismo, Pusineri aseguró que el porcentaje que llevarán a la mesa de negociación será elevado porque el objetivo es que “el salario no pierda poder adquisitivo, en un momento difícil si al menos no mejora el cuadro nacional”.

El pasado viernes tras votar en asamblea una medida de fuerza para este martes y miércoles, que se repetirá la semana siguiente los días miércoles y jueves, desde la dirigencia de Amsafé salieron al cruce del gobierno provincial y aseguraron que sus funcionarios “no tienen decisión política” a la hora de discutir las condiciones de trabajo de los docentes.

Contrario al planteo del gremio Pusineri señaló que “la decisión de discutir está y no se trata de una disposición unilateral del Gobierno porque es a la que se arribó en conjunto con los representantes gremiales”.

“No quiero polemizar de esto con Amsafé o con los otros gremios. Si digo que hoy tenemos pendiente de cumplir un acuerdo que implica un 16% más a lo que ya tenemos acordado. Está claro que en un conjunto de meses el salario le ganó a la inflación y otros meses donde no fue así y sabemos que es así, pero no funcionamos con un esquema de cláusula gatillo”, arguyó el encargado de la cartera laboral.

Que luego admitió que este mes el salario quedará por debajo de la inflación, pero “para eso está la revisión y en un contexto donde nadie sabe a ciencia cierta cuál será la inflación a fin de año y ese tipo de variables hoy no están sobre la mesa”.