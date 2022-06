Liderazgo, propósito y motivación: qué ayuda a los jóvenes a estudiar

El mundo se está volviendo demasiado competitivo, incluso desde las etapas iniciales de la vida académica y esto trae consigo, en muchas ocasiones, que los jóvenes se desmotiven y piensen en abandonar todo lo que tienen. Es algo que pasa por la cabeza de muchos jóvenes españoles y es por ello que debe de haber una ayuda externa para tratar de motivarles y ayudarles a que sigan su camino, ya que si no lo hacen ahora se arrepentirán en el futuro. En este artículo hablaremos sobre algunas de las formas y consejos para mantener motivados a los jóvenes estudiantes durante sus épocas de exámenes.

Consejos para mantener motivados a los estudiantes

Hay que tener muy claro que la vida académica no es fácil, que no solo hay que estudiar, que hay que relacionarse con los compañeros, hacer las tareas de clase, trabajos en grupo…y muchas de estas cosas pueden abrumar a algunos jóvenes. Puedes buscar ensayos A+ sobre liderazgo para ver cómo hay que comportarse ante situaciones en las que tienes que hacer valer tu opinión, como puede ser hacer un trabajo en grupo o presentar un trabajo en clase delante de todos. Para poder hacer frente a todas estas cosas es necesario mantenerse motivado, tener energía suficiente para completar todo lo que tienes que hacer y muchas veces puede resultar complicado.

A continuación se muestra una lista de consejos y trucos que cualquier profesor puede poner en práctica para aumentar la motivación de sus estudiantes:

Ofrece experiencias de todo tipo: no todos los estudiantes se sienten igual de cómodos en el mismo tipo de actividades. Es por ello que un buen profesor debería de tratar de estimular a todos los estudiantes por medio de diferentes tipos de tareas.

Permíteles trabajar en grupo: es importante fomentar la cooperación entre estudiantes. En muchas ocasiones, hay estudiantes muy buenos en unas cosas y peores en otras y estos pueden complementarse si trabajan en grupo. Es por esto que potenciar los trabajos en grupo puede ayudar a algunos alumnos a sacar lo mejor de ellos mismos.

Proponerles retos y metas alcanzables: un factor muy importante para que los estudiantes se sientan motivados es poder ir completando y alcanzando objetivos. Si estos son muy lejanos y difíciles de alcanzar, pueden llegar a desmotivarse. Es por esto que es muy importante que las grandes metas se subdividan en unas más pequeñas y alcanzables.

Crea interés en los jóvenes: una de las cosas que más les cuesta a los jóvenes es tener interés en las clases, normalmente porque son monótonas y aburridas. Debido a esto tratar de generar divertimento y hacer las clases divertidas es una muy buena forma de ayudar a que los jóvenes se mantengan motivados durante las clases.

Provee oportunidades de éxito: todas las personas, ya no solo estudiantes, necesitan ser reconocidos cuando llevan mucho tiempo luchando, ya que si no lo consiguen pueden llegar a frustrarse. Como profesor debes de intentar que todos los alumnos tengan la posibilidad de desempeñar sus fortalezas y sentirse valorados, queridos e incluidos en la clase. Esto puede ser realmente importante para estimular su motivación.

Haz que los alumnos compitan entre sí: una buena forma de potenciar la motivación y estimular a los estudiantes es hacerles competir entre sí, aunque siempre de manera positiva. Crear juegos y actividades grupales en las que haya ganadores, es una buena forma de motivar a los alumnos, ya que a todo el mundo le gusta ganar y sobre todo a los más jóvenes.

Alienta la autorreflexión: no siempre tienes que sacar tu la motivación de los estudiantes, sino que a lo mejor solo necesitas hacerles pensar y que sean ellos mismos los que averigüen en que quieren triunfar. La introspección les ayudará a conocer sus fortalezas, sus debilidades y a saber por qué tienen que luchar.

Conclusión

La motivación es fundamental en cualquier momento de la vida, para trabajar, para estudiar, para practicar un deporte…Muchas veces puede ser complicado sacar motivación, encontrar un pequeño rayo de luz en la oscuridad, pero aunque pienses que no lo hay, siempre está ahí. La vida académica es más compleja de lo que parece, y habitualmente es necesario estimular y guiar a los pequeños para que no se salgan del camino que tienen que seguir. La tarea de los profesores no es solo enseñar a los estudiantes, sino también es ayudarles a mantenerse motivados durante sus clases y sus sesiones de estudio. Los profesores deben de tratar de sacar lo mejor de cada alumno.

BIO

Para conseguir su sueño de convertirse en escritor, Robert Grffith tuvo que luchar mucho y mantenerse motivado en épocas en las que era complicado. A pesar de todo, siguió luchando por sus sueños y finalmente consiguió su propósito, crear historias y textos para el entretenimiento y educación de la gente.