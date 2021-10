El Ministerio de Trabajo de la provincia convocó a representantes de Amsafé para una reunión el próximo miércoles 27. De este modo, tras dos semanas de mucha tensión cruzadas por paros que llevó adelante el gremio, se reanudará el diálogo con el gobierno.

Así se abre una instancia para solucionar el conflicto paritario con los docentes, que parecía metido en un camino sin salida. Cabe recordar que el gobierno provincial había amenazado con no volver al diálogo, hasta que los docentes no desistan de sus medidas de fuerza.

La comunicación del encuentro corrió por cuenta de la cartera que preside Juan Manuel Pusineri: "Atento a los pedidos formulados por el Ministerio de Educación y AMSAFÉ informamos que se procederá a convocar a los gremios que no aceptaron la oferta salarial del Gobierno para el día miércoles 27 de octubre a las 10hs", se anunció en el escueto mensaje desde el Ministerio de Trabajo.

Tras no aceptar la oferta salarial del gobierno, que ofreció sumar un 17 por ciento al 35 que ya se había otorgado en la primera parte del año, Amsafe había parado 24 hs la semana anterior, más otras 48 hs este miércoles y jueves. El este marco, Perotti planteó que era una respuesta excesiva, teniendo en cuenta que el aumento otorgado es el mejor del país y que la propuesta en paritaria era la mejor posible, teniendo en cuenta que "hay que atender a todos los sectores, no sólo a uno". El gobernador había dicho que no habría nuevas ofertas y amenazó con liquidar salarios a docentes sin el aumento del 10 por ciento adicional, correspondiente a octubre. En el mensaje enviado por Trabajo este viernes, se informa que "se procederá a liquidar el aumento salarial a jubilados y pensionados del sector docente".