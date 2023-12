El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, confirmó que el ciclo lectivo 2024 en la provincia comenzará el 26 de febrero y finalizará el 13 de diciembre. De esta forma, se busca garantizar 192 días de clases efectivos.

"Garantizamos 192 días de clases, que es el compromiso que tomamos oportunamente", indicó el ministro Goity en conferencia de prensa. También anunció que el receso por vacaciones de invierno será desde el 8 al 19 de julio.

El ministro se refirió a la declaración de la Emergencia en educación que aprobó la semana anterior la Legislatura. “No somos nosotros solos los que vemos estos déficit, lo ve toda la sociedad. No podemos ocultar lo que sucede en las escuelas sobre todo porque tenemos la capacidad de mejorar el sistema educativo. Tenemos buenos docentes, el sistema es bueno y hoy no está a la altura porque la política educativa no está a la altura”, sostuvo.