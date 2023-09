Los iPhone 15 y 15 Plus son oficiales. Los nuevos teléfonos fueron anunciados durante el tradicional evento de septiembre, el AppleFest , y llegan con importantes mejoras respecto a sus antecesores, así como con algunas novedades heredadas del iPhone 14, incluyendo el procesador o la Isla Dinámica. Los iPhone 15 y 15 Plus mantienen el mismo precio que sus antecesores. El modelo de 6,1 pulgadas, que parte de 128 GB, costará 799 dólares. El iPhone 15 Plus, en cambio, estará disponible a partir de 899 dólares.

Los nuevos iPhone 15 y 15 Plus mantienen prácticamente el mismo diseño y el mismo panel. El modelo base, en concreto, llega con una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas y una resolución de 2.532 por 1.170 píxeles, mientras que la variante Plus incluye una de 6,7 pulgadas con una resolución de 2.778 por 1.284 píxeles. Ambos paneles son más brillantes, con picos de 1.600 y hasta 2.000 nits de brillo.

El iPhone 15 ahora tiene una trasera de cristal mate, al igual que los marcos de aluminio. Los nuevos modelos, además, estrenan colores. Están disponibles en negro (rebautizado como medianoche), un nuevo tono rosa, azul, y verde. Todos cuentan con un tono pastel.

Además, Apple ha prescindió del notch para albergar la Isla Dinámica que debutó con los iPhone 14 Pro y Pro Max. Ésta no solo aporta un toque estético diferente en el frontal, sino que también añade nuevas funciones al iPhone.

La Dynamic Island, en concreto, permite ver y acceder rápidamente a los controles más comunes de algunas aplicaciones, como la reproducción en Apple Music o la cuenta atrás en la app de reloj. También ofrece la posibilidad de visualizar algunas notificaciones del sistema, como las llamadas o el estado de la batería. Además, ofrece un acceso directo a lo que Apple llama Live Activities, que son notificaciones en tiempo real para, por ejemplo, comprobar el estado de un pedido o ver cuánto tiempo tarda en llegar un Uber o similar.

Apple también prescindió del conector Lightning que llevan incluyendo en sus iPhone desde 2012. Los iPhone 15 tienen un puerto USB-C por la nueva legislación europea, que obliga a todos los fabricantes a utilizar un puerto único. Además del puerto USB-C, Apple añadió otras mejoras en cuanto a conectividad. Ahora, por ejemplo, es posible localizar a personas en un espacio físico a través de la app Find My, de forma similar a como lo podemos hacer con los AirTag.

La compañía, por otro lado, decidió sustituir la clásica tecla de silencio por un botón de acción similar al que incluye el Apple Watch Ultra. Este permite acceder directamente a algunas aplicaciones, así como realizar acciones de una forma mucho más rápida, como encender la linterna, activar el modo silencio, acceder a un ajuste de accesibilidad y más.

Los iPhone 15 y 15 Plus estrenan nuevo procesador. Se trata del chip A16 Bionic, que cuenta con una CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia) y una GPU de 5 núcleos. El chip A16 Bionic, además, es un 20 % más eficiente que el procesador del iPhone 14, lo que permite una mayor autonomía. Apple también afirma que la capacidad de la batería ha aumentado.

Los iPhone 15 y 15 Plus, por otro lado, llegan con un nuevo sensor de 48 megapíxeles. De nuevo, el mismo que incluían los iPhone 14 Pro y Pro Max. Esta nueva cámara permite un avance que llevamos tiempo esperando: la fotografía telefoto. Con el nuevo sensor, el iPhone 15 puede tomar fotografías con un zoom óptico de 2x. Apple, por supuesto, también ha mantenido la cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, que además, ahora permite tomar fotografías en modo retrato.