La influencer Nati Jota generó ruido en las redes después de haber cuestionado en una entrevista un micromachismo recurrente que observa en encuentros entre hombres y mujeres. La crítica, totalmente válida, señala la vinculación entre hombres y, justamente los hombres, la atendieron en Twitter.

"El machismo me afectaba y me sigue afectando. Hay algo muy chiquitito que yo siempre lo veo. ¿No te pasa a veces -le pregunta a la entrevistadora María Laura Santillán- que los varones hablan y solo miran al varón?", dijo.

"Les interesa ese feedback más que el tuyo, el mío o el de otra mujer. Yo tampoco lo culpo al tipo porque estoy seguro que no está eligiendo donde mirar, le sale. Está seteado", opinó.

Claro que hubo unos cuantos que no se la bancaron y la tacaron. "Conseguite un problema honesto hermana", "Ese flequillo hace que automáticamente su opinión no cuente", "Nunca voy a entender como esta mina se acomodó en los medios", fueron algunas de los comentarios.

Nati Jota no se calló y respondió: "Me matan miles y miles de chabones diciendo que no pasa eso q sentimos las mujeres de q se miran solo entre ellos. ESO QUE SENTIMOS LAS MUJERES. y lo quieren desestimar LOS VARONES. Me enoja aún más que me den tanto la razón sin querer hacerlo