En medio de los cruces entre La Cámpora y el Albertismo, el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou pidió que Cristina Kirchner sea candidata de cara a las elecciones generales del próximo año.

"El 2023 es con Cristina. En el lugar que ella decida, ojalá sea a la cabeza", señaló Boudou, que estuvo presente en el acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el que reapareció de la Vicepresidenta tras el intento de atentado que sufrió el 1 de septiembre pasado afuera de su departamento del barrio porteño de Recoleta. .

En otra línea, el también ex ministro de Economía se refirió a la situación económica que atraviesa la Argentina y apuntó contra el gobierno del ex presidente Mauricio Macri: "La economía no logró romper la inercia de los cambios estructurales que hizo Macri, con un modelo inflacionario y un modelo de pérdida de ingresos de la población respecto del capital".

"Después están las cuestiones de las que se hablan todos los días que son operativas, como la falta de dólares. El problema es el modelo en el cual se insertan esos problemas y es un modelo a favor del capital y en contra de trabajadoras y trabajadores", continuó en declaraciones radiales.

Con respecto al discurso de la titular del Senado aseguró que fue "extraordinario" porque "cruzó lo emocional, lo emotivo, con lo racional": "Estuvo centrado en la cuestión material de la vida de las y los trabajadores".

Además, Boudou, que está condenado en la causa Ciccone y se encuentra bajo libertad condicional, señaló que la ex mandataria "puso en perspectiva lo que fueron los gobiernos de Néstor (Kirchner) y Cristina, y los desafíos que tiene el campo popular y nacional de aquí en adelante".

El Gobierno atraviesa otra crisis con declaraciones cruzadas entre sus protagonistas. Este domingo el presidente Alberto Fernández se hizo eco de las críticas del diputado Máximo Kirchner en el cierre del Congreso del PJ en Mar del Plata y utilizó una histórica cita de Perón: "Nos enseñó una vez que cuando un compañero habla mal de otro compañero deja de ser peronista".

El líder de La Cámpora criticó las "ambiciones personales" del jefe de Estado, sin mencionarlo directamente, y advirtió: "Nunca más nos puede volver a pasar lo mismo. No puede pasar que aquellos que se valen de construcciones colectivas una vez que esa construcción los lleva a un lugar importante inicie una aventura personal".