Lali Espósito encarna una versión ficcional de la filósofa y escritora Tamara Tenenbaum en "El fin del amor", serie basada en el libro homónimo de la autora que, a través de sus propias experiencias, indaga y cuestiona la construcción tradicional y patriarcal del deseo y el romance desde una lente contemporánea, y que llegó a la plataforma de streaming Amazon Prime Video como un ejemplo local de la forma en que el feminismo cuestiona "el concepto de lo aprendido y lo heredado".

"Me pareció fundamental hacer esta serie, me parece necesaria, importante, porque no hay otra que nos hable tan directamente como mujeres actuales, feministas y buscadoras. Me parece que tenía que pasar en algún momento que en el mainstream hubiera una serie así", aseguró en diálogo con Télam la actriz y cantante de cara al lanzamiento de la tira.

Es que la obra original fue todo un acontecimiento -y hasta se convirtió velozmente en best seller- tras su publicación en 2019, cuando los movimientos feministas del país ya se hallaban en sostenido y renovado crecimiento desde la irrupción de la consigna Ni Una Menos en 2015, que atravesó de lleno a toda una nueva generación de jóvenes mujeres a lo largo y ancho de Argentina para repudiar una vez más la violencia machista y, además, cuestionar los moldes que el patriarcado impone en cada aspecto de lo personal y lo social.

En ese contexto desembarcó este compendio de ensayos de Tenenbaum, en los que en primera persona y mediante anécdotas de amigas y conocidas, busca reflexionar sobre la deconstrucción del paradigma que da por sabida que la única manera de entender el amor es a través de una pareja, de la idea de amor romántico, y de cómo la felicidad no existe únicamente en función de aquello.

El trayecto de la autora plantea una doble rebeldía frente a esas expectativas no elegidas: primero frente a la cultura de la comunidad judía ortodoxa porteña en la que nació y se crio y, más tarde, a la hora de dejar a su novio para lanzarse a descubrir y vivir otras experiencias que también la acercan al amor en múltiples expresiones y formas y a la libertad de elegir auténticamente su propio recorrido.

Junto a la guionista Erika Halvorsen ("Pequeña Victoria"), que en esta ocasión opera como showrunner, la responsable de "El fin del amor" se propuso traducir el lenguaje literario al audiovisual y así nació esta versión en formato pantalla chica que Espósito, una de las más presentes voces dentro del populoso colectivo de artistas feministas y argentinas, tomó como suya encarnando a la propia Tamara, con nombre y apellido incluidos en la adaptación, así como desde el rol de productora ejecutiva.

Mariana Genesio, Candela Vetrano, Verónica Llinás, Andrés Gil, Mike Amigorena y Vera Spinetta, entre más, completan el elenco de esta propuesta de sello local que, según su protagonista, habla de "la necesidad de estar en lugares incómodos para ponerse a prueba y para ser sinceras".

El tráiler:

(Télam)