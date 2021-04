Natalia Oreiro, actriz, cantante y empresaria de la moda, nunca deja de sorprender con su belleza y particular estilo. Tanto es así que el avance de la pandemia de Covid-19 y la consiguiente incorporación de barbijo y mascarillas en los accesorios de uso diario, no fueron impedimento para que la bella morocha se siga diferenciando.

"No puedo dejar de mencionar a la única famosa en la televisión que nunca dejó de cuidarse y cuidar a los demás con un estilo insuperable dejando clarísimo que quien no se cuida es porque no le da la cabeza para aprovechar el momento y marcar tendencia. Aguante la Oreiro, giles", escribió una usuaria en la red social Twitter.

El mensaje fue acompañado de una imagen en que se la ve Oreiro más que protegida con barbijo y una amplia visera, pero ambas cosas en combinación con su indumentaria de gala.

El tweet se convirtió en viral y recibió cientos de respuestas destacando su cuidado y también el de su pareja. "Mollo(el marido) durante el recital de divididos es súper cuidadoso!el alcohol lo usa cada vez que hace cambio de instrumento y se pone barbijo para acercarse a la producción!esta pareja entendió todo y dió el ejemplo siempre!", reconocieron.

Para dar más muestras de este estilo único, compartimos una selección de barbijos y máscaras de Oreiro que no dejan lugar a dudas.