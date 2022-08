En la previa del estreno de House of the Dragon en HBO y HBO Max, la serie precuela de Game of Thrones, lanzaron un nuevo adelanto que tiene como protagonista a Mirtha Legrand. En el clip compartido en redes se ve a la diva de los almuerzos revelándose como una Targaryen, la familia protagonista de esta nueva serie basada en la obra de George R. R. Martin.

"Les voy a contar una noticia con la que estoy muy entusiasmada. Antes no podía decir nada pero ahora sí", comienza diciendo Mirtha en el video donde se la ve en una habitación sentada ante una mesa con el vestuario y decorado acorde a la serie.

"En este último tiempo muchísimas celebridades han tenido sus propias series y películas basadas en sus vidas y ahora yo tendré la mía. Accedí a revelar los grandes secretos de mi familia. Han habido conflictos en mi circulo familiar. Romances, disputas de poder. Realmente ha pasado de todo y yo he decidido contarlo", continua Legrand mientras se intercalan imágenes de House Of The Dragon.

"Muchas veces la gente en la calle me dice que nos ven como un clan. Hasta nos comparan con algunas monarquías. Me hacen reír. En esta nueva serie van a descubrir mi nombre real, van a poder ver mi infancia y conocer a quienes fueron mis compañeros. Como los extraño".

Luego de mostrar un avance inédito de la serie, Mirtha Legrand cierra con una de sus frases características modificada especialmente para la ocasión: "Y recuerden como siempre les digo, como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan y si te ven bien... Te quieren robar el trono".

El video: