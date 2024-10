La situación crítica en la que se encuentra el país no da lugar a chiste y menos por parte de su máxima autoridad. Así lo demostró la última publicación hecha por Javier Milei en sus redes sociales en la que con la imagen de un auto deteriorado se burla de quienes le reclaman mejores condiciones de vida.

Entre los primeros comentarios se puede leer “no me importa el Tesla, Milei. Solo me importa que mis hijos tengan trabajo, que no suban más las prepagas, escuelas, remedios, comida, luz, gas, expensas…". Abajo otro usuario increpa: “57% de pobreza y perdiendo el tiempo en redes sociales”.

“¿Ganaste las elecciones para mejorarle la vida a la gente o para compartir memes?”, se pregunta el siguiente. “Ponete a laburar y deja de publicar boludeces”, dice otro. De cada diez comentarios apenas uno aparece a favor del poste del presidente.

Varios usuarios contrastaron el mensaje del presidente con su propia experiencia personal. “Con Cristina me compré un cero km”, publicaron contradiciendo la afirmación del presidente.

Sin dudas el mensaje más repetido fue el pedido de que abandone las redes y que se ponga a trabajar por el bien de los argentinos y argentinas. Muchos incluso afirmaron sentirse decepcionados tras haberlo votado: “Te vote pero lamentablemente tengo una gran decepción”.