Los Rolling Stones pusieron un aviso en el diario con pistas del próximo álbum

Los Rolling Stones podrían haber revelado cuál será el título de su próximo álbum mediante un anuncio de un negocio ficticio de reparación de cristales publicado en un diario británico, en el que parece que el grupo alude a varias de sus canciones icónicas.

El anuncio en el Hackney Gazzette señala que el "equipo (del supuesto negocio) les promete satisfacción", y agrega referencias a algunos de los temas de la formación: "When you say gimme shelter we'll fix your shattered windows" ("Cuando dices dame refugio, arreglaremos tus ventanas destruidas").

El veterano grupo, que perdió a Charlie Watts en agosto de 2021 a los 80 años, tras un cáncer de garganta, no confirmó la existencia del que sería su trigésimo primer trabajo de estudio, aunque el citado anuncio contiene, al parecer, varias pistas.

Entre ellas aparece una versión diminuta del conocido logo de los labios característico de los Stones, que se utiliza ahí a modo de punto sobre la letra "i", y se indica que el supuesto negocio de reparaciones de cristales se fundó en 1962, el mismo año en que se formó el grupo inglés.

Medios británicos como la BBC especulan con que el nombre de la empresa ficticia, Hackney Diamonds, podría ser el título de ese nuevo álbum.

También comentan que se emplea el mismo tipo de letra que la ya utilizada en el trabajo que publicó el grupo en 1978, "Some Girls".

El periódico incluye asimismo un número de teléfono en el que los clientes potenciales pueden solicitar un presupuesto a la compañía si así lo desean.

Al llamar a ese número, salta el siguiente mensaje automatizado: "Bienvenidos a Hackney Diamonds, especialistas en reparación de cristales: No se enfade, arréglelo. Abrimos a comienzos de septiembre, en la Calle Mare, E8. Registre su llamada en www.hackneydiamonds.com. Vamos".

La BBC dice que el primero en advertir el anuncio fue Simon Harper, el fundador de la revista Clash, que lo colgó en la plataforma X (anterior Twitter).

El último álbum de los Stones salió al mercado en 2016, cuando presentaron "Blue and Lonesome", una colección de versiones de canciones de blues, mientras que su anterior trabajo original fue "A Bigger Bang", de 2005.

El aviso:

