Tras considerar que las medidas económicas de Javier Milei “eran más que necesarias”, Guillermo Francella provocó la respuesta de sus colegas, quienes no tardaron en realizar sus descargos. Ahora fue el turno de Esteban Lamothe, quien apuntó duramente con el intérprete de El Encargado.

“A Francella lo respeto como actor. Es una eminencia, una entidad, la argentinidad, es popular. No solamente debe tener un montón de plata en su cuenta bancaria, sino que además tiene el amor de toda la gente, que eso vale mucho más que toda la plata que tiene”, comentó.

Y siguió: “Creo que es muy fácil desde tu departamento, no sé dónde vive Guillermo, pero supongo que debe tener un hermoso departamento. Desde ahí es muy fácil decir ‘esperemos’. Él puede esperar porque debe tener plata guardada en el banco, pero hay gente que no puede esperar, ¿entendés? Hay gente que va al supermercado y se pone a llorar porque no tiene plata para pagar, yo lo veo eso”.

En una entrevista con LAM, el actor también explicó: “Yo tampoco tengo problemas, pero no salgo a apoyar un gobierno que se está cag... en el arte y la cultura. Me parece que Francella viene de la cultura, viene del arte, bueno, se están cag... en eso”.

Para Lamothe, las expresiones de Francella están bien porque “es su idea política” y dijo que puede opinar, pero que “tendría que tener un poquito más de sensibilidad, sobre todo con los colegas”. Además, propuso charlar con la gente que tiene ideas políticas diferentes.

“Lo importante, me parece, es no entrar, porque este gobierno está fomentando la crueldad, está fomentando la violencia. En todo caso hay que hablar con los Francella o con la gente que piensa distinto, y charlar, y consensuar”, definió.