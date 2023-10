Keith Richards contó que la artritis que sufre en las manos le hizo cambiar la manera de tocar la guitarra y asegura que en esta vida "siempre se aprende", en declaraciones recogidas por la BBC.

Según la cadena pública británica, el músico de 79 años posee más de un millar de guitarras, aunque solo toca algunas elegidas sobre el escenario, y sigue fascinado con el instrumento. "Lo fascinante es que cuanto más la tocas, menos la conoces. Te plantea un sinfín de preguntas. Nunca podrás saberlo todo. Es imposible", declaró.

Richards, al igual que sus compañeros de los Rolling, se mostraron en plena forma al presentar en septiembre su primer álbum con temas nuevos en 18 años, "Hackney Diamonds", que sale a la venta el 20 de octubre.

Preguntado sobre si la artritis afectó su manera de tocar, el músico respondió: "Curiosamente, no hay duda de que lo habrá hecho, pero no tengo dolores, es una variante benigna. Creo que si he bajado un poco el ritmo probablemente se deba más a la edad".

"Y también, y esto me parece interesante, cuando me digo: 'Ya no puedo hacer eso', la guitarra me muestra que hay otra manera de hacerlo. Un dedo se dirigirá a un espacio diferente y una nueva puerta se abre", explicó. "O sea, que siempre estás aprendiendo. Nunca terminas la escuela, tío", sumó.

(EFE)