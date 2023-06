En su visita a Argentina, el cineasta James Cameron apuntó contra el gobernador de Jujuy y precandidato a presidente en la interna de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, y desató una inesperada polémica. Es que el realizador aseguró que cayó en una “emboscada” por parte del gobierno jujeño.

En diálogo con periodistas, el director de grandes éxitos como Avatar y Titanic dijo que intentaron aprovechar su papel de ambientalista para dar el visto bueno a las operaciones de extracción de litio durante su visita a Purmamarca, donde se tomó una foto con Morales.

En una entrevista brindada a El País, Cameron afirmó que “desconocía” el grado de impacto del proceso extractivo. "Nunca se me ocurrió que podía crear problemas de seguridad del agua a gran escala para la gente que vive en esa zona ni degradar la biodiversidad de un ecosistema importante", afirmó.

"Fueron muy buenos anfitriones y me mostraron su punto de vista, incluso prepararon una película en inglés para mostrarme todo el trabajo que están haciendo sobre sostenibilidad, el cual es impresionante", detalló.

“Pero no me contaron toda la película y no me dijeron que hay 35 comunidades indígenas en dos provincias de Argentina que están en conflicto directo, peleando por sus derechos y para que sus voces puedan ser escuchadas, cosas que realmente me importan”.

Y sumó: "Me han tendido una emboscada para que parezca que tengo cierto punto de vista sin estar enterado". “Quiero dejar claro que en un conflicto entre la industria extractiva y las comunidades indígenas, yo siempre voy a estar del lado de las comunidades indígenas”.