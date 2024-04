Fabiana Cantilo, figura histórica del rock nacional, reveló que necesita seguir realizando shows para pagar el alquiler: “Me gasté todo mi dinero. Tengo para vivir al día. Está bueno porque sino no cantaría, estaría tirada abajo de una palmera y me chupa un huevo todo”, dijo en una entrevista con Teleshow.

“Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele. Para pagar el alquiler porque encima no tengo casa. Yo digo: ‘Jodete por drogadicta’. Por serlo antes. Hace 11 años que no consumo. Me digo: ‘Jodete por no hacer las cosas bien’. No me quejo”, agregó la artista.

Por otro lado, hizo un meaculpa sobre errores que cometió a lo largo de su carrera: “Hacer todos esos despelotes, quedarte sin dormir, suspender shows, hace que los productores digan: ‘A esta no la voy a contratar’.

"Entonces, no tenía como Lali, como Fito que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen porque laburan, porque son workaholic, además. Yo no. Yo soy lady vaga”, cerró la cantante de hits como Nada es para siempre y Fue Amor.