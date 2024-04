Iron Maiden anunció su regreso a la Argentina después de cinco años. La legendaria banda se presentará el 1 de diciembre en el estadio de Huracán “Tomás Adolfo Ducó” en el marco de la gira “The Future Past Tour”.

Las preventa de entradas para este show se lanzará el miércoles 17 de abril, a las 12, para clientes de un banco. En tanto, los tickets generales estarán disponibles a partir del viernes 19 de abril, también a las 12.

Tras agotar las entradas en tiempo récord en Colombia, Chile y Brasil, el grupo británico anunció una nueva fecha en Latinoamérica y será en el estadio Tomas Adolfo Ducó (Huracán).

Con una gran producción teatral, “The Future Past Tour” presenta un conjunto de canciones que van desde su más reciente álbum Senjutsu, pasando por el legendario Somewhere In Time de 1986, junto a los clásicos favoritos de los fans.

Será el concierto número 12 del grupo en el país desde su “Fear of the Dark Tour” en 1992 y la primera desde su recordado show en el estadio Velez en 2019 como parte de su “Legacy of the Beast Tour”.

“Estamos muy entusiasmados de llevar este tour a la Argentina” -comentó el bajista y fundador de la banda Steve Harris.

Y agregó: “Siempre tuvimos un vínculo muy especial con nuestros fanáticos argentinos y nos encanta tocar allí. En esta gira tocaremos nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fans en América del Sur no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que será una gran experiencia”.