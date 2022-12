Un hincha argentino no pudo esperar a que termine el Mundial y se tatuó los resultados del seleccionado en la fase de grupo. En la imagen que se viralizó en redes sociales, se ven las banderas de Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia y los números finales de cada encuentro.

“Acá tomando mates y cada día más manija de la tercera”, dice el joven en un chat con sus amigos difundido en Twitter. Como reacción, uno de ellos le plantea: “¿Qué mates? ¿Estás drogado vos, pa? ¿Qué te hiciste? Callate, hay que esperar un poco”.

“¿Qué voy a esperar? Llevo 34 años esperando amigo y esto no llega. Siempre dicen ‘si gana, me lo hago’, ‘si consigo laburo, voy a Luján caminando’. Primero caminá y después fijate si llega el laburo, porque así no sacrificás nada”, respondió.

“Todos van a lo fijo, pero esto es para valientes. El que no, que se baje antes, que yo ya estoy re subido”, cerró el fanático.