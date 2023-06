El video viral del fin del fin de semana largo parece ser el de dos mujeres que fueron a escrachar a un hombre porque les era infiel. El hombre logró que ambas se junten y hasta colgaran un pasacalles recriminándole la actitud.

"Mauro, te voy a hacer mierda. Nunca te fíes de una mujer despechada", expresaba el cartel que pusieron en la puerta de su casa, mientras le gritaban todo tipo de insultos. El hombre quiso dar alguna explicación desde una ventana pero no pudo y terminó bajando las persianas para que no le rompan los vidrios.

"Te vamos a escrachar, forro. Vas a ver lo que te va a pasar. No vas a cagar a ninguna mujer más, hijo de puta", dice una de ellas a los gritos, mientras los vecinos filmaban. En uno de los recortes se escucha a una de las jóvenes gritarle "me propusiste casamiento", pero la otra e pregunta: "¿Te propuso casamiento? A mi me dijo que odiaba a las morochas".