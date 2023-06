Quién no le dijo “Má” a la seño. O para peor: quién no se confundió de nombre o apodo en momentos en que todo tenía que salir bien. El inconsciente le jugó una mala pasada a un periodista tucumano este viernes y no hay forma que no se vuelva viral. Es que en medio de una conferencia de prensa a la intendenta electa de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahl, el hombre se confundió y en vez de dirigirse a ella de una forma formal, arrancó la pregunta diciéndole “Mi amor”. Una verdadera pesadilla.