El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) repudió este viernes la publicación de una historieta del artista Horacio Altuna en la contratapa del diario Clarín, en la que -aseguran- se agravió al organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina.

"En relación a la reciente publicación de una historieta en la contratapa de @clarincom que refiere al organismo, desde el Conicet nos sumamos al repudio de ese tipo de valoraciones y formas de construcción social", indicó la institución a través de una publicación en Twitter.

En la última publicación de la tira "Es lo que hay", de Horacio Altuna, puede verse que uno de los personajes cierra la historieta afirmando: "Soy ñoqui… estoy en el Conicet".

Frente a esta forma de calificación, el organismo nacional aseguró tener "orgullo por la #CienciaArgentina, por la calidad del trabajo de nuestros científicos y científicas y por el compromiso de los trabajadores y trabajadoras de nuestra institución de aportar desde el desarrollo científico a la construcción de un país más justo, inclusivo, soberano y sin violencias".

Además, el Conicet remarcó que "no es posible el desarrollo de un país para todos y todas sin educación pública, ciencia y tecnología".

"Hoy más que nunca, la ciencia es soberanía. Como decía el premio Nobel y primer presidente del Conicet, Bernardo Houssay 'La ciencia no es cara, cara es la ignorancia'", concluyó el organismo a través de un hilo de Twitter.

También se sumó al repudio la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que difundió en un comunicado que "el Grupo Clarín intenta desprestigiar a trabajadores estatales con simplezas de escaso vuelo editorial".

Por su parte, Altuna emitió su descargo en Twitter, donde aseguró: "Lamento, repito, si me equivoqué en la narración. Me sorprende también, que los ofendidos defensores del Conicet, Instituto que respeto y admiro, me insulten por eso"."Otra vez, lo siento. Es la primera vez en más de 50 años de profesión que me pasa", finalizó el historietista.

