China Suárez se refirió a su supuesto embarazo y liquidó a Yanina Latorre

Eugenia "La China" Suárez publicó un posteo en su cuenta de Instagram para desmentir el embarazo que le adjudican desde hace algunas horas.

"No estoy embarazada", escribió la actriz al publicar una foto suya posando en bikini y luciendo su nuevo tatuaje de una corona, imagen que eligió para tapar el "43" que se había hecho por su breve romance con Franco Colapinto.

"Quizás la 'fuente' sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí", agregó Suárez, en referencia a los posteos de Yanina Latorre, que comparte desde sus vacaciones en Miami toda información que va recibiendo con respecto al "Wandagate".

"PD: ¿Será la misma fuente que la de las pericias?", se pregunta La China sobre el final del posteo, metiéndose de lleno en el conflicto que mantiene su actual pareja, Mauro Icardi, con su exmujer y madre de sus dos hijas, Wanda Nara.

"Ya tenemos un tema menos", respondió Latorre y siguió filosa: "Que alguien le avise a La China, que se mete donde no debe, que las pericias que se filtraron son de parte, no son las que se hicieron en la Justicia. Estas últimas todavía no están listas".

"¿Qué atrevida La China, no? Se garchó al marido, lo desmintió, pasó el tiempo, el matrimonio se terminó separando y terminó conviviendo con el marido que se había garchado", opinó Latorre, quien remarcó que "el rumor lo hizo correr ella, venía todo de su parte, después cuando los periodistas le preguntan, se hace la desentendida y no contesta".

Para terminar, Yanina recordó cómo inició Eugenia su vínculo con Vicuña: "No nos olvidemos que La China es la misma que juró por la hija que no estaba con Vicuña y la misma que cuando saltó el Wandagate, dijo que no los conocía. No tiene remate".