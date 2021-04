La actriz llamó a “Polémica en el bar” mientras estaba como invitado Fernando Burlando, el mediático abogado de su expareja el economista Martín Redrado, y mantuvieron una acalorada disputa con cuestionamientos cruzados.

La nueva disputa se remonta a una serie de hechos que sucedieron desde inicio de marzo. Redrado viajó a Miami, viaje al que según Luli fue invitada en el marco de un período de reconciliación por el que estarían atravesando. Pero luego aparecieron imágenes de Redrado en un operativo de vacunación de la ciudad estadounidense junto a otra joven con la que habría ido a vacunarse. La imagen llegó a los medios y Luli disparó su bronca.

“Miralo vos jugando con las mujeres y apretandome a la vez!!! https://t.co/JluuWq2M7T”— luciana salazar on Twitter Link luciana salazar on Twitter

“Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre! Lo imperdonable es que manipulo a una menor. Juega con las mujeres de todas las edades!! Este tipo no vale ni una lagrima. Hay testigos de todo”— luciana salazar on Twitter Link luciana salazar on Twitter

A partir de esta serie de tweets Redrado habría evaluado atacar judicialmente a la vedet y es ahí que vuelve a la carga Burlando, como letrado del economista. De acuerdo al criterio de Burlando, la modelo “lo quiere hacer partícipe (a Redrado) de una paternidad que no le es propia, o una relación que no le es propia”, en clara referencia a Matilda, la hija de Salazar, a quien el economista no vería desde hace un mes y medio.

Pero según la postura de Luli, estaban atravesando desde inicio de año un período de reconciliación en el que Matilda no estaba excluida. “Creo que Martín se dio cuenta de muchas cosas que hizo mal y no las quiere volver a repetir. Y más estando Matilda en el medio”, había dicho en su momento a la prensa.

“El día 10 de enero yo empecé a salir con Martín. Y no puede decir que no porque no sólo que hay pruebas, sino que hay testigos. O sea que no tiene forma alguna de negarlo. A mí me pone siempre en un lugar de la loca, la mentirosa, cuando es todo al revés”, señaló el lunes durante su llamado a Polémica.

