Verónica Llinás es reconocida por sus stan up en los que con ironía parodia distintas situaciones. Sin emabrgo esta vez la queja fue en serio. “La alegría se me fue...”, reconoció la actriz en su cuenta oficial de Twitter porque ya pasaron más de tres meses de haber sido vacunada por primera vez

La Argentina se encuentra aún muy retrasada en la aplicación de segundas dosis de Sputnik contra el coronavirus y Verónica Llinás forma parte de ese universo de personas que aún espera.

La actriz de 60 años expresó su indignación a través de su cuenta oficial de Twitter: “Me alegré cuando me pusieron la Sputnik porque se decía que era una de las más eficientes. Hoy, con los tres meses ya cumplidos y ni asomo de la segunda dosis, sabiendo que con esta vacuna sos ciudadano de segunda en el mundo, la alegría se me fue a la remierda”.

Además, aclaró que bloquea a “tugos”, en referencia a la palabra que usan en la red social para referirse a personas que comentan recriminando a quienes se quejan por algo que es competencia del gobierno, haber apoyado en diversas situaciones al oficialismo con la frase "tu gobierno”.

El mensaje de Verónica Llinas por la demora en la aplicación de la segunda dosis recibió comentarios positivos y negativos. Finalmente la actriz salió a aclarar que "no estalló de furia" como tituló un portal de noticias de llegada nacional, solo contó su sentir. "No estallé de furia, no culpé a nadie, no milité nada, simplemente comenté la desazón del hecho de no haber recibido mi 2da dosis de Sputnik. La desazón de un MUNDO que hace política con la salud. No tienen algo más interesante de que ocuparse que de las boludeces que yo digo?", cerró la actriz.