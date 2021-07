La victoria de la Selección Argentina de Fútbol frente a Colombia, en una definición en la que el arquero Emiliano Dibu Martínez (28) se lució atajando tres de los cinco penales que otorgaron el pase a la final de la Copa América, llenó de euforia a todos los argentinos que se divirtieron viendo y escuchando la previa a cada pelota que se pateaba. Las reacciones en redes fueron tendencia y la de Florencia Peña (46) en particular generó polémica.

Es que la actriz y humorista le dedicó un tweet subido de tono. "Mirá como te como", fue una de las tantas frases con las que el arquero del seleccionado intimidó a los futbolistas colombianos y ante esto Florencia Peña dejó correr su imaginación. "Si Dibu te habla así en los penales, imagínate en la cam...", escribió.

Luego, a la mañana siguiente subió a sus redes sociales una sensual foto de ella en ropa interior junto a la frase: "Quedé manija de anoche". En tanto, en otro mensaje, también pidió merchandising de la nueva figura del seleccionado: "Una remera que diga 'mira que te como hermano'".

Pero ante la repercusión de sus dichos tuvo que aclarar en una entrevista radial y bajarle la temperatura a sus expresiones. "Buen día... con lo que queda de mi voz... ¡Qué partido anoche! Lo vimos con mi marido y mi hijo, los tres. Mi hijo directamente está mudo", comenzó diciendo la conductora de Telefé este miércoles a primera hora en Novaresio 910, el ciclo que Luis Novaresio (57) conduce todas las mañana por Radio La Red (AM 920).

Y siguió: "¡Qué hallazgo nuestro arquero! ¡Qué hallazgo Martínez! ¡Qué hallazgo el Dibu! y ¡Qué hallazgo la charla que les hacía a los jugadores que estaban por patear penales! Nunca visto, nunca oído".

"Ustedes saben cómo soy yo, me divierto, me gusta hacer chistes y la gente me toma muy en serio. Se ponen muy nerviosos y otros obviamente entienden mi humor. Vamos Dibu, vamos Dibu", agregó en ese mismo audio de voz que envió al programa.

Y concluyó: "Acaba de nacer, no solamente para mí, el nuevo arquero de la Selección Argentina que va a ir al Mundial, ojo que (Franco) Armani me encanta; si soy de River, pero además un charlatán divino".

Luego Florencia habló en su programa de televisión de los agravios que recibió en la red social: "Puse un tuit hablando del arquero y recibí 'puta', 'puta', 'puta', 200 mil 'puta'. Hay que erradicar esa palabra o que se la fumen, que se la banquen, porque las mujeres hacemos lo que se nos canta el tuje", opinó la actriz.