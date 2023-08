Se podría decir que ocurrió un milagro en Paraguay al 200 este lunes cuando se desprendió un blindex de un balcón y no impactó en ninguno de los peatones que circulaban en horas de la tarde. Sí cayó con efecto guillotina sobre un auto Ford Fiesta estacionado al que le destrozó gran parte de la puerta.

El vidrio aparentemente se desprendió solo y cayó al vacío pasado el mediodía cuando en esa zona hay gran circulación tanto de personas como de vehículos. Terminó impactando sobre la puerta del conductor de un auto estacionado que le destrozó la puerta y le arrancó el espejo retrovisor.

“Pensé que era un choque pero los vecinos me comentaron que se desprendió el blindex de uno de los balcones del edificio. De alguna forma planeó y cayó sobre la calle y por suerte no sobre la vereda. No hubo heridos de casualidad porque había mucho tránsito”, narró el joven al móvil de El Tres.