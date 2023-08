La rosarina Silvina Luna, quien hace tres meses se encuentra internada en el Hospital Italiano, fue nuevamente intubada por la aparición de otra bacteria en su cuerpo.

“Silvina está realmente luchando por su vida, por su recuperación. Está siendo una lucha incansable. Y estas cosas hacen que no se sepa qué puede pasar”, comentó Fernando Burlando, abogado de la familia de la modelo, en el programa de televisión "Poco Correctos".

Posteriormente, el letrado explicó: “Para entender la salud de Silvina, hacé de cuenta que es como un motor que tiene que estar lubricado, y se le coloca arena y piedra. Eso es lo que pasa con esta porquería que se le inyectaba a las chicas”.

La salud de la modelo comenzó a deteriorarse luego de una cirugía estética en manos de Aníbal Lotocki en el año 2011, lo que derivó en problemas renales. “Silvina tiene lesiones que podrían considerarse gravísimas, están afectados funcionalmente órganos de su fisiología”, agregó Burlando.

Asimismo, el periodista Ángel de Brito confirmó este miércoles por la tarde que el cuadro de la modelo empeoró porque le descubrieron una nueva bacteria.

“Está muy delicada, esa es la verdad. Está muy débil y le apareció en estas horas una bacteria”, contó el conductor al aire de LAM (América). Y continuó: “Es bastante complicado el tema de Silvina. Se estuvieron diciendo cosas durante estos días que lamentablemente no son ciertas. Silvina no está mejor, su cuadro es más complicado aún por la bacteria que le apareció y porque no remonta toda la situación anterior”.

Por último, el periodista concluyó: “Hay que esperar, obviamente los médicos están haciendo todo lo posible, pero a veces no alcanza. En el caso de Silvina todo puede provocar una nueva infección, que es sumar más conflictos de salud a los que ya tiene”.