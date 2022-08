Hablan los autores de las pintadas: "Dejen de meter los problemas bajo la alfombra"

"No somos ambientalistas, ni una organización ya existente. Nos juntamos para hacer esto y si quieren pueden llamarnos 'Los Indignados'. El poder político y el judicial no están haciendo nada, mientras muere gente inocente con las balaceras y nos siguen llenando de humo. Hay que despertarse", dijeron a Rosario Plus.