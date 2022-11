La convivencia en la casa de Gran Hermano deja siempre tela para cortar, y pasto para las llamas de las redes sociales. Este jueves Daniela zafó de la placa de eliminación gracias a Romina, que tomó la decisión y la salvó entre los cinco nominados, privilegio que tuvo por haber sumado puntos durante la semana. Ahora quedaron en la mira Agustín, Alfa, Juan y Mora.

“Estoy nerviosa, juro que prefería que me voten a estar en este lugar. Es una placa con recontra compañeros y es difícil”, arrancó diciendo la participante en diálogo con Santiago del Moro.

Se daba por hecho que no iba a elegir a Agustín, con quien no tuvo afinidad desde que ingresó a la casa. En cambio, muchos especulaban con que salvara a Juan, con quien empezó a entenderse mucho mejor en los últimos días. “Hablé con él y le dije que me parecía que cuando estaba con Tomás (Holder), no era él”, dijo sobre el integrante de “Los Monitos”.

En el caso de Alfa, con quien llegó a coquetear en algunas oportunidades, destacó que no tiene dudas de que el público va a votar para que se quede en la casa. De esta manera, tenía que definir entre Daniela y Mora.

“Me abrí mucho a ella, le conté muchas cosas mías. Tuvimos un desencuentro hace poco y lo charlamos, lo pudimos solucionar. Me encariñé un montón”, expresó sobre Daniela. Fue esa misma afinidad la que la llevó a salvarla.

Romina reconoció que le costó muchísimo tomar la decisión y dijo que está convencida de que la gente va a salvar a Mora. Una lectura que a priori parece errada. A partir de como se festejó en las redes sociales que la concursante permanezca en placa, todo indica que no es una de las favoritas de los televidentes.

