La periodista Bárbara García denunció por estafa al actor y exdiputado Claudio Morgado y a su esposa Vensa Moreno. La mujer utilizó sus redes sociales para dar detalles y aseguró son varias las víctimas. Además anticipó que irán a la Justicia.

“Utilizo este espacio par hacer la denuncia, que en este momento está realizando mi abogado, el doctor Leonardo Martínez Herrera. Fui estafada, como en aquel momento las productoras de TN por Claudio Morgado y su mujer”, comenzó.

Y aclaró: “No solamente fui estafada yo, sino gente en nombre mío, familiares míos, en un montón de dinero”. Asimismo, explicó que ella desconocía los antecedentes penales que tenía la pareja.

“Él era mi compañero de trabajo. Trabajaba conmigo en Uno más uno tres todos los sábados por ExtraTV. Y digo ‘trabajaba’ porque hasta el sábado pasado estuvo en el programa”, puntualizó.

Tras señalar que lleva una semana esperando que aparezcan las supuestas compras o el dinero, señaló: “Hay mucha gente involucrada de parte mía, es muy grande la estafa y, por supuesto, Claudio Morgado dice que no sabía nada, que su mujer es una psicótica”.

“Por los antecedentes que estuvimos buscando, son dos delincuentes. Pido por favor, difusión de este tema, para que no haya más víctimas por parte de esta gente. Yo ya no sé si voy a recuperar la plata o si la gente querida mía lo va a hacer. Tenemos otros damnificados. Así que les pido por favor solidaridad total y cobertura de esto para que no estafen más a nadie”, concluyó.