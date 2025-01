El actor Gabriel “Puma” Goity salió al cruce de las declaraciones de su colega Florencia Peña, quien había cuestionado la emisión de la serie Poné a Francella, donde ambos trabajaron junto a Guillermo Francella en 2001. Peña había señalado que el programa no "da" para ser transmitido en la actualidad, ya que, según ella, parecía estar "fuera de contexto".

En una entrevista con el ciclo Intrusos de América TV, Goity expresó su desacuerdo con la opinión de Peña, subrayando que el público sigue disfrutando la serie: “Es su opinión, pero la gente está encantada. Y bueno, tampoco me parece que hay que subestimar al público ni ponerse tan extremista... ¿No es cierto?”, comentó.

El actor amplió su punto de vista, poniendo en perspectiva otros ejemplos de obras y comedias: “¿No vamos a hacer más obras de esclavitud porque ya no hay más esclavitud? Es un poco exagerado, por no decir exagerado”, opinó. A su juicio, el programa es simplemente humor, y considera que no se debería darle tanta importancia a las críticas sobre ciertos temas.

Goity fue aún más contundente al referirse a la controversia de personajes como Sambucetti, quien acosa a un empleado en la serie: “Terminémosla, cortémosla... Me parece que estamos exagerando. Es humor, hay que tomarlo como tal”, dijo, defendiendo el enfoque humorístico del programa.

Finalmente, el actor cuestionó lo que percibe como una doble vara en las críticas hacia Poné a Francella, mencionando que otras producciones, como Casado con hijos, también contienen elementos de humor que podrían ser interpretados de manera similar: “Tampoco Casado con hijos es un canto, ¿viste? Es lo mismo. No jodamos, es comedia”, sentenció.

Goity cerró su intervención con un mensaje claro: “No seamos más bol..., de verdad. Me parece que está muy bien que esté Poné a Francella. Lo prefiero mil veces que a otras cosas que se ven, que son espantosas y supuestamente son modernas y respetuosas”.

Así, el actor dejó en claro que, a su juicio, Poné a Francella sigue siendo una pieza de entretenimiento válida, a pesar de los cuestionamientos actuales.