El humorista Yayo Guridi protagonizó una noche para el recuerdo en Pasapalabra, el programa conducido por Iván de Pineda en Telefe, donde demostró una notable agilidad mental y se alzó con el premio de $2.000.000 tras completar el famoso Rosco.

Durante la emisión, el público fue testigo de una racha impresionante: Yayo respondió correctamente 15 definiciones de forma consecutiva, firmando una de las actuaciones más destacadas del ciclo.

Su precisión y velocidad no dejaron margen de reacción para su contrincante, el comediante rosarino Pachu Peña, quien no logró igualar su nivel de aciertos. La victoria del ex Videomatch no pasó desapercibida: en redes sociales, los usuarios celebraron su desempeño con mensajes de admiración y elogios por su inteligencia y carisma.