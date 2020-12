En el 2021 se cumplirán 25 años desde que las Spice Girls llamaron la atención de todo el mundo con su tema debut "Wannabe", la canción que marcó un quiebre en sus carreras y que sirvió como respuesta a las cientos de "boy bands" que eran la tendencia musical de esa época.

Por eso ahora una de sus integrantes fue la encargada de dar una noticia que están esperando sus fans desde hace mucho. En una entrevista para la revista "You", Mel C reveló que las Spice Girls comparten un grupo de Whatsapp y que ya están hablando de su regreso para festejar el 25 aniversario del grupo.

"No puedo decir mucho, pero este regreso no se trata de volver para estar con las chicas, lo cual es genial; también es volver a esas emociones de quién eras en la banda.¡Sería de mala educación no hacerlo!" Tuvimos el año más increíble el año pasado, tocando en estadios y tenemos que volver a hacerlo. Hablamos de ello todo el tiempo."

Spice Girls - Wannabe



En 2019 las Spice habian tenido una reunión que las llevó de gira por varios países pero Victoria Beckham pegó el faltazo y el grupo se presentó en su formato de cuarteto, por lo que esta posibilidad de una reunión con las cinco originales levanta cada vez más espectativas.