Una noche de asombro regaló Brian Cuello, un mago de 28 años conocido en Rosario como El Mago Jesús. Se robó el corazón del jurado y del público en la última edición de Got Talent Argentina, que se transmitió este domingo con un truco tan inexplicable como impresionante.

El joven ilusionista dejó a todos con la boca abierta. El jurado, especialmente Abel Pintos, quedó tan impresionado que pronosticó con seguridad: "Para mí, estás para ganarlo," haciendo referencia al certamen de talento.

Con la ayuda de dos voluntarios seleccionados entre el público, Brian montó una escena aparentemente sencilla, pero extremadamente desconcertante. Utilizando la leyenda del hilo rojo del destino, logró que una de sus asistentes sintiera contacto físico, a pesar de que se encontraba a varios metros de distancia.

Abel Pintos, conocido por su escepticismo en el programa, no dudó en subir al escenario para poner a prueba al Mago Jesús. Rápidamente, Emir Abdul se unió para verificar lo que habían presenciado desde la mesa del jurado.

Después de experimentar el truco con los ojos cerrados, Emir Abdul quedó deslumbrado y comentó sobre la "simpleza y seguridad" con las que Brian Cuello ejecutó su magia. Antes de emitir su voto positivo, Abdul destacó que estas virtudes hacían que lo ocurrido en la audición fuera aún más increíble.

Flor Peña, por su parte, bromeó diciendo: "No sabés las cosas que te hicieron", mientras que La Joaqui añadió con ironía: “Parecía que te gustaba”

Quién es el Mago Jesús

Apenas concluyó su actuación, Brian Cuello compartió algunos detalles de su vida con Lizy Tagliani fuera del escenario. Reveló que "El Mago Jesús" es el nombre con el que se presenta, y en realidad es su segundo nombre de nacimiento.

El mago rosarino no solo brilla como protagonista, sino que también es un experto en la creación de trucos para otros artistas, lo que le dio una ventaja en su actuación frente al exigente jurado de Got Talent Argentina. A pesar de reconocer que no es ajeno a los nervios, Cuello afirmó: "Son los primeros cinco segundos, y después, a disfrutar."

Abel Pintos quedó impresionado por la puesta en escena de Brian y comentó: "Es de las cosas más maravillosas que vi y experimenté." Sin duda, Brian Cuello, el Mago Jesús, se ha convertido en una de las revelaciones más destacadas de esta temporada de Got Talent Argentina.