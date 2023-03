Roina, última participante expulsada de la casa de Gran Hermano, se presentó en el programa para debatir con el panel y sus excompañeros, muchos de ellos le pasaron una fuerte factura de sus tratos. Una de ellas fue Camila, quien sintió que le hicieron vacío el grupo que encabezaba justamente Romina y hasta le recriminó que le hacía bullying.

“A mí me trataste super mal dentro de la casa, me hiciste bullying. Me sorprende realmente que siendo diputada hayas tenido ciertos comentarios”, le escupió. “Ayy, mirá Cami”, le contestó Romina para comenzar a defenderse y fue peor. “Tenés mucho odio dentro, mentís”, le contestó Romina.