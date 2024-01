Con cinco Globos de Oro, el filme 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, salió victorioso de su primer enfrentamiento con la supertaquillera 'Barbie', que partía como favorita de la noche, pero que tan solo ganó dos de los nueve premios a los que optaba.

La cinta protagonizada por Cillian Murphy, que versa sobre el físico Robert Oppenheimer, nombrado el padre de la bomba atómica, se llevó los galardones a mejor película de drama, mejor director, mejor actor de drama, mejor actor de reparto y mejor banda sonora.

"La primera vez que pisé el plató de Christopher Nolan supe que era diferente. Me di cuenta por el nivel de rigor, el nivel de concentración, el nivel de dedicación (...) que estaba en manos de un director visionario y maestro”, dijo Murphy al recibir el premio a mejor actor de drama.

La rosada sátira feminista de Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie, no obtuvo el éxito esperado con la crítica al triunfar únicamente en la nueva categoría de éxito cinematográfico y de taquilla y en la de mejor canción original por el tema 'What Was I Made For?', de Billie Eilish.

"Quiero agradecer a todas las personas en el mundo que se vistieron de rosa y fueron al mejor lugar del mundo que es el cine (...) Gracias a los Globos de Oro por crear una categoría para los cinéfilos", dijo Robbie al recibir el premio junto a Gerwig y el resto del elenco.

En materia de series, "Succession", disponible en HBO Max y que aborda la historia de un magnate de medios y su familia disfuncional, ganó cuatro premios principales, incluido el de Mejor serie dramática; en tanto "The Bear", la historia de un restaurante de Chicago que lucha por mantener sus puertas abiertas, y que se puede ver en Star+, obtuvo tres, incluido el de Mejor serie de comedia y Mejor actor y actriz protagonistas en un musical o comedia para Jeremy Allen White y Ayo Edebiri.

"Bronca", una comedia dramática que forma parte del catálogo de Netflix sobre las consecuencias de un incidente de furia en la ruta, también ganó tres estatuillas: fue nombrada Mejor serie, mientras que obtuvo premios de actuación para Ali Wong y Steven Yeun.