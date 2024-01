"Elvis Evolution", el espectáculo que presentará una versión holográfica realizada con Inteligencia Artificial del mítico cantante Elvis Presley, conocido como "el rey del rock 'n' roll" y fallecido en 1977, se podrá ver en noviembre próximo en Londres, en un escenario a confirmar.

El espectáculo estará a cargo de Layered Reality, la compañía británica especializada en experiencias inmersivas, cuyos créditos incluyen "Jeff Wayne's The War of The Worlds: The Immersive Experience" y "The Gunpowder Plot".

En un comunicado de la empresa, recogido por el sitio especializado Variety, adelantaron que "Elvis Evolution" será un espectáculo para "celebrar a la estrella más grande del escenario y la pantalla del mundo" que incluirá un concierto que "recreará el impacto de ver a Elvis en vivo para toda una nueva generación de fanáticos, borrando las líneas entre la realidad y la fantasía".

Para llevarlo adelante, la compañía llegó a un acuerdo con el dueño de Authentic Brands Group, propietario de Elvis Presley Enterprises. Aún no está confirmada la fecha exacta del estreno ni el escenario donde se realizará el show.

El espectáculo, que se prevé que luego viaje a Las Vegas, Berlín y Tokio, presentará a un "Elvis digital de tamaño natural" que compartirá sus canciones y sus icónicos movimientos a través de IA y tecnología innovadora.

Con unos 500 millones de discos vendidos en todo el mundo, Presley es uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos. Murió en 1977, a los 42 años. El programa llega tras el estreno en 2022 de "Elvis" de Baz Luhrmann, nominada al Oscar y ganadora de un BAFTA y un Globo de Oro, y de "Priscilla", de Sofía Coppola, ganadora de Venecia en 2023.

(Télam)