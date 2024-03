Quizás se esté ante el primer tema musical que crítica a Javier Milei en sus letras. Paco Amoroso junto a Ca7riel grabaron y hacen alusión directa a los recortes del presidente "motosierra".

“Puede la que puede, puede la que puede, no me cierra, una motosierra, cocina de piedra lo tiro al chowfan, música perra, arruina la tierra, cotiza como soja. Estoy como Mery, como tiny, como lola estoy high. Digo verrdaes me van a limpiar como Natasha Haitt”

Hasta ahora los artistas como Dillom, Lali y hasta el mismo Ca7riel se habían referido a las políticas de ajuste del presidente pero no la habían volcado en una nueva letra y canción.