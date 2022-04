Kevin Johansen lanzó "Tú ve", una canción en la que aparece como voz invitada la artista mexicana Natalia Lafourcade. El tema es el tercer anticipo de lo que será su nuevo disco de estudio.

"Es un manifiesto sobre el amor y sus infinitas formas, sobre su diversidad. Siempre imaginé la voz y el espíritu de mi querida y admirada Natalia Lafourcade interpretándola. Cuando le propuse ser parte de este disco, tuve la suerte de que ella eligiera esta canción. ¡Estoy tan feliz con el resultado! Hechizante, imborrable, fantasmagórica", dijo el músico a través de un comunicado de prensa.

El tema, al que el propio Johansen define como "un vals latinoamericano", contó con la producción del uruguayo Juan Campodónico y del argentino Diego Mema.

"Tú ve" se suma así a las ya presentadas "Last Night I Was Dreaming With You", primer corte en el que participa David Byrne; y a "Suzanne", en el que interviene Jorge Drexler; las cuales formarán parte del nuevo disco de estudio de Kevin Johansen.

Hasta el momento, se informó que se trata de "un álbum que versiona y reversiona temas propios y canciones de otros, explorando la invitación a cantantes", según palabras de Campodónico.

De alguna manera, el concepto del disco acompañó a Johansen en la reciente gira "Vecino Tour", con la que recorrió gran parte de Chile con un repertorio conformado por sus grandes éxitos y versiones de otros autores.