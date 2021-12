Se viene un cierre del año para bailar con dos emblemáticas bandas rosarinas que se presentarán juntas para rockearla lindo: Cool Confusion y la RockBigBand Rosario Smowing, con apertura para calentar motores de DJ Adastraxx

La cita es el sábado 18 de diciembre a las 21 en La Japonesa, Iriondo 1035, y las entradas están a la venta en la web Tickets4lovers y en Amadeus Rock (Córdoba 1369 local 9).

La Coolco

Haciendo tributo a «The Clash» en el año 2007, se forma Cool Confusion en la ciudad de Rosario, una orquesta compuesta por ocho músicos que fusiona Ska, Reggae, Rocksteady, Dub y Rock.

Sus shows son una experiencia directa de baile y de rock poderoso con base en sus canciones energéticas y ritmos variados. Son creadores de cuatro álbumes, «Cool Confusion» (2009), «En vivo» (2011) que además fue filmado para el ciclo televisivo 45 db, “Panamá” (2016) en el que la banda consolidó una identidad y un sonido más maduro contando con la participación de reconocidos artistas como Hugo Lobo entre otros, y “Expreso Oeste” (2020) como resultado del active desde el anonimato de la agrupación como consecuencia de la vorágine de la pandemia Covid 19 a nivel mundial, un E.P. de tres canciones donde refleja un nuevo costado artístico de la banda.

Luego de dos giras por Brasil realizaron el documental “Más vivos que nunca” (2013), donde el director resume en esta Road Movie la intimidad de la orquesta durante el tour por el país vecino.

A lo largo de su trayectoria de 19 años ha compartido escenarios con artistas de la talla de The Slackers (USA), Dancing Mood, Resistencia Suburbana, Satelite Kingston, Carmina Burana, El Natty Combo, entre otras.

La Smowing

Rosario Smowing es una “RockBigBand” de la ciudad de Rosario, Argentina. Con 21 años de recorrido, cuatro discos y dos singles editados de forma independiente, es considerada como la más destacada en su género a nivel nacional.

Con su origen a fines del siglo pasado, recrea la música bailable de las décadas del 40, 50 y 60 al estilo “Swing Argentino” con canciones propias que combinan elementos y arreglos de ska, jazz, mambo, rockabilly, dixie, tango y bolero.

Su primer disco, Volumen 1 (2003), fue registrado en los estudios All Audio, por Jorge “Negro” Ojeda, contando con la locución de Don Orlando de la Matta, la colaboración de Jorge Risso en la etapa de edición y mezcla, y fue masterizado por Eduardo Bergallo en Buenos Aires. El videoclip de su corte “Mareado” fue finalista del Primer Festival Argentino del Videoclip, dirigido por el premiado realizador rosarino Federico Actis. En el año 2005 la canción “Mareado” fue incluida en el compilado swing Roll of the Dice, compartiendo la lista con temas de bandas internacionales como Pink Martini, Bellevue Cadillac, Sandro Cumini, Jet Set Sixers y otras.

Su segundo álbum, “Si Siempre Estoy Llegando”, fue grabado entre el 6 y 8 de marzo por Amilcar Gilabert, cuenta con la participación de Matias Salina en bandoneón, Lucas Magliochetti en tuba y Orlando de la Matta en locución. A finales del 2007, la orquesta fue convocada a incorporarse al elenco de la obra teatral Un guapo del 900, dirigida por Eva Halac y producida por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de la Nación.

Desde 2008 la orquesta ha mostrado su arte en distintos escenarios en seis diferentes giras por Brasil con producción de Difusa Fronteira.

En mayo de 2011 aparece Volumen 3 “Se Mueve”, su tercer disco de estudio, en el que participan importantes invitados, entre los que se encuentran Mara Santucho (Los Cocineros) y Carlo Seminara.

Fue el 2012 año que los vio iniciar la saga de hasta el momento seis tours por el viejo continente participando de los más importantes festivales europeos, subiéndose a los escenarios más prestigiosos de 14 países, uno de ellos del continente asiático. Ese año, el sello alemán Flowfish Records edita del disco Volumen 3 “Se Mueve” en Europa, que en las primeras dos semanas de lanzamiento agota su venta online y es destacado por la prensa especializada.

En 2013 lanza “13 años”, una edición especial que contiene sus tres discos. “No te prometo nada”, cuarto disco de estudio, fue presentado en su 4ta gira europea y posteriormente de manera oficial en diferentes ciudades de Argentina. Sus últimos tres lanzamientos fueron realizados durante años 2020 y 2021, se realizaron en plataformas virtuales con dos singles cada uno que serán parte de su próximo material discográfico. Además, debemos destacar que su canción “Serena”, perteneciente a su último single doble “Sencillo 3”, fue incluida por Spotify en una de sus playlist oficiales.