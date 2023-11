De discursos y elecciones: César González estrena “Al borde”

Planteado como un registro de época, donde todas las voces terminan encontrando un lugar, el poeta, cineasta y escritor César González realizó “Al borde”, una película documental que se estrena este miércoles tras dos meses de realización, en la que salió a hablar con personas de distintos barrios respecto a las elecciones presidenciales del 2023 y los discursos en pugna.

Desde el votante ferviente del peronismo o de Cambiemos hasta el votante fulgurante de La Libertad Avanza o de la Izquierda, en este film todos encuentran un lugar a través del lente de González, en un intento por escuchar todas las voces y a partir de eso generar un espacio de debate y de reflexión, en la previa de un día que será determinante para el futuro de la Argentina.

“Tiene muchas entrevistas, hechas con muchísimo respeto a todas las personas que me crucé haciéndo la película, y la mayoría son espontáneas, surgidas en el momento con gente que me cruzaba en el momento”, señaló el cineasta en diálogo con Sí98.9, agregando que “la película intenta ser un documental que documente su tiempo".

Desde su perspectiva, el realizador consideró que “es un momento muy triste”, porque “más allá del resultado electoral, hay una gran derrota que ya sucedió, que es el hecho de que el 54 por ciento de la sociedad (que fue lo que alcanzaron entre Milei y Bullrich) votó expresiones de ultraderecha”.

“Si Bullrich era la moderada -al lado de Milei-, estamos hablando de la ministra de seguridad de Macri, que en esa época, por lo menos a los pibes de los barrios, la vida nos resultó muy muy muy difícil por el solo hecho de existir. Lo es siempre, lo es ahora también, pero con otro tipo de posibilidades en cuanto a la reacción que uno puede tener ante un acto de injusticia de una fuerza de seguridad. En esas épocas, cuando ella fue ministra, fueron tiempos nefastos. Y ahora era la moderada…”, reflexionó Gonzalez, para luego remarcar que “la sociedad argentina ya eligió expresiones de ultraderecha, y eso ya es una derrota”, pero que no es la derrota definitiva, “que sería que en el balotaje gane Milei”.

Así, esta producción, si bien recoge por igual todas las voces que el cineasta recabó en su recorrida, “intenta ser una herramienta de ese famoso cordón que hay que formar para que no gane Milei”, y no sólo él, “porque no se trata de nombres propios”, sino “de una fuerza muy oscura que se vendría sobre el país”.

En paralelo, César González presenta su primera novela autobiográfica, titulada “El niño resentido”, y a su vez llegará esta semana a Rosario con presentaciones de “Fobia”, película que co-dirigió junto a Sofía Gala Castiglione.

Escuchar

Para crear “Al borde”, una película para la que le costó conseguir financiamiento pero que terminó produciendo Futurock, el realizador llevó a cabo un ejercicio de escucha, intentando salirse de las preguntas en las que siempre se encasilla a los argentinos de sectores populares y preguntándoles por sus opiniones políticas y su visión del país.

“Fueron tareas sobre todo de escucha, y sobre todo de darles participación, protagonismo y ponerlos en otros lugares a los sectores populares. No de ir a preguntarle a un pobre, ¿vos que sos pobre, por qué votas a Milei? Hacerle esa pregunta que no le hacen a la clase media… no. Preguntarle a un pobre no desde el lugar de pobre, sino desde el lugar de argentino, desde el lugar del colectivo principal al que pertenece, por lo menos en términos de identidad institucional. Entonces siempre el pobre responde como pobre, encerrado en esa categoría, y en cambio el comerciante clase media opina como argentino, y no solo como argentino identitariamente, sino como una voz autorizada. El pobre habla siempre desde la diferencia, con una caracterización diferente. Y esta película no tiene eso, no tiene eso. Yo no le pregunto a los pobres. Che, ¿vos por qué sos pobre? No, ¿a quién votas y cómo ves la situación del país? ¿Y qué te gustaría que cambie?”, contó el director en la entrevista radial.

El momento de filmación se sitúa posterior a las PASO, luego del shock y la sorpresa que había generado el triunfo en aquella etapa del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y abarca hasta la victoria del postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, en octubre.

“Es una película, no es un informe periodístico. Así sea un documental y más… es cómo entiendo yo al cine y cómo siento al cine. Por más que sea urgente y la adjetivación que le quieran poner, es cine antes que todo. Y es una película sobre la complejidad de nuestro país, una película nos ayuda a ver mejor. Porque nadie creo que en este país necesita que le digan que hay pobres, que hay pueblos originarios, que somos una mezcla de la inmigración europea con todo el resto del mundo, con los nativos de acá de América. Nadie necesita que se le explique la realidad, nadie ve la gente durmiendo en la calle, nadie ve que hay pobreza… todos los vemos. Pero en la realidad no nos pasa nada, no nos sensibiliza esto. Al revés, nos puede hasta generar odio y bronca. Queremos que el que está en la calle desaparezca”, analizó el artista oriundo de Morón.

Conflicto

Consultado sobre las diferencias en el tejido social que encuentra entre este año y el 2001, momento histórico sobre el que realizó también un documental junto con Alejandro Bercovich, González respondió que “lamentablemente el conflicto existió siempre”.

“El conflicto es sinónimo de humanidad, porque por fin nos aburriría una vida sin conflicto, partiendo desde un lugar antropológico. Ahora, poniéndome en un lugar completamente actual, lamentablemente los conflictos de la sociedad argentina nos han separado, y lo que hoy puede pasar es que la realidad es la máscara de la rebelión del problema. La gente tiene todo el sustrato y la sustancia para justificar, si se quiere, hasta una revolución social en Argentina, con todos los índices de pobreza que hay y todo, y pedir por lo menos una reforma estructural de muchas cuestiones. Y sin embargo no, vamos a votar amos más crueles. Se habla de la caracterización o de la condición de outsider de Milei, pero también la cumplía un poco Grabois, porque tampoco venía de una política de partido, sino de la política territorial, de la organización social, no tanto de presentarse a elecciones, creo que nunca se había presentado a elecciones. Y en cambio la sociedad no, elige una expresión de alguien que no solamente habla de economía y de dolarización. A la gente también le gusta, lo vota, hay que entender que a veces las masas desean al fascismo, y ahí me sostengo en una cita de dos filósofos como lo fueron Gilles Deleuze y Félix Guattari, de finales del siglo XX en Francia, grandes filósofos, que ellos dicen que es un momento de perversión del deseo gregario, es decir, del deseo comunitario. El ser humano es un animal gregario, no sabe vivir solo, está condenado a vivir en sociedad, en comunidad. Y no porque no se pueda explicar, pero el deseo… hay algo del deseo también, no de que las masas son engañadas”, señaló el cineasta.

En ese sentido, diferenció también la elección de Mauricio Macri en el 2015, considerando que allí “si hubo algo más de engaño”, pero que hoy está todo sobre la mesa “y excesivamente, de una forma muy muy explícita”.

Luego, volvió a remarcar sobre la importancia en esta producción (algo que se refleja también en su filmografía en general) de darle a los sectores populares un lugar fuera de los prejuicios sobre los que generalmente se recae en el periodismo, el cine y la televisión nacional actuales: “En primer lugar la palabra, como decía antes, de los sectores populares, pero no en un lugar de decir… ¿a los sectores populares sobre qué se le preguntan? Sobre la violencia, sobre el narcotráfico, cómo llegar a fin de mes, y sino sugerencias paternalistas, que vos tenés que hacer esto en la vida, portarte bien… nunca es para hablar de filosofía, de política, de arte, de música, de gustos estéticos, de la televisión. No sé, hacer un panelismo en la villa y no sabés cómo te cagarías de la risa, si fueran panelistas, pibes y pibas de los barrios. No, siempre el lugar es el mismo. Primero ponerlos en otro lugar a los sectores populares, y después yo mismo también me fui encontrando cosas que no esperaba encontrarme, obviamente, porque eso es lo que tiene la realidad. Es infinita, es muy dinámica, es creativa. Entonces las personas también, como yo no buscaba respuestas comunes, tampoco había preguntas que eran como las estándar para todos, pero también intentar ahí profundizar con cada uno y con cada una de las personas”.

El miércoles 8 de noviembre será el estreno en todo el país de “Al borde”, y se podrá ver tanto de forma online como en distintos espacios de la Argentina. En Rosario, alguno de ellos son la Biblioteca Popular Empalme Norte, el Teatro de Empleados de Comercio, la Cooperativa Juntas y Unidas del programa Andrés Rosario, Centro Cultural Oveja Negra, La Vigil, el Centro Cultural La Toma, Proyecto Rosario - Casa Triunfo y el local de Frente Patria Grande.

Además, el cineasta estará presente en la ciudad para la proyección de “Fobia”, película de cine experimental codirigida con Sofía Gala, en el Cine El Cairo a las 18, y quizás haya otra actividad con esta película, con “Al borde”, el viernes. Si bien todavía no tiene preparada una presentación del libro en Rosario, sí traerá consigo ejemplares.