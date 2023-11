Con el anticipado regreso de la comedia dramática de sello argentino "El encargado" y de la aclamada "The Crown", noviembre trae un abanico de propuestas, con dramas como "La luz que no puedes ver" y "The Newsreader", animadas como "Invincible" y ciencia ficción de la mano de "Monarch: Legado de monstruos".

El siguiente es un listado de los títulos más importantes:

2 de noviembre - La luz que no puedes ver (Estreno) - Netflix

Basada en la novela homónima y ganadora del premio Pulitzer, escrita por el estadounidense Anthony Doerr, llega esta historia sobre una joven francesa ciega y su padre, que huyen de París durante la ocupación nazi con un diamante legendario que los convierte en el blanco de la persecución de un agente de la Gestapo.

El peligro, la esperanza y la conexión humana se unen en esta producción de cuatro episodios filmada en Hungría y Francia, que cuenta con dirección del cineasta Shawn Levy y guion del reconocido Steven Knight, y que tiene en su elenco a figuras como Mark Ruffalo y a Hugh Laurie junto a las nóveles actrices Aria Mia Liberty y Nell Sutton.

3 de noviembre - Invincible (Temporada 2) - Amazon Prime Video

Más de dos años después de su estreno, finalmente desembarca la continuación de esta serie animada de superhéroes -adaptada del cómic de Robert Kirkman sobre Mark Grayson (Steven Yeun), un adolescente de 17 años que, mientras desarrolla sus habilidades sobrehumanas, descubre hechos del pasado ocultos y oscuros en torno a su padre, el poderosísimo Omni-Man (J.K. Simmons).

Ahora, el joven deberá reconstruir su vida tras el trágico final de la primera temporada, mientras enfrenta múltiples amenazas junto a su diverso grupo de colegas. Sandra Oh, Gillian Jacobs, Mark Hamill, Zachary Quinto, Zazie Beetz, Jason Mantzoukas y Ross Marquand completan el elenco de voces de la tira, desarrollada por Kirkman junto al guionista Simon Racioppa.

5 de noviembre - Hombre de ley: Bass Reeves (Estreno) - Paramount+

Después de convertirse en uno de los nombres más relevantes del formato chico en los últimos años, con series como "Yellowstone" -y sus spin-offs "1883" y "1923"-, "Tulsa King" y "Operativo: Lioness", Taylor Sheridan regresa para contar la historia real de Bass Reeves, un esclavo devenido en el primer comisario afroamericano del Oeste de Estados Unidos, quien, se dice, capturó a más de 3000 criminales sin sufrir herida alguna en el camino.

El actor David Oyelowo, reconocido por su papel como Martin Luther King Jr. en la película de 2014 "Selma: El poder de un sueño", está a cargo del papel protagónico en un elenco que cuenta con Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck y Barry Pepper, y con la participación especial de Donald Sutherland y Dennis Quaid.

6 de noviembre - The Newsreader (Temporada 2) - Universal+

Ya calificada como una de las favoritas de los últimos tiempos por la prensa estadounidense, llega a la oferta local la segunda entrega de este drama ambientado en los 80 y protagonizado por Anna Torv ("Fringe", "The Last of Us") como la apasionada periodista Helen Norville, que pelea por hacerse un nombre dentro de una cadena de televisión dominada por hombres.

El negocio, las tensiones profesionales, el sexismo y los eventos más importantes del EEUU de la época son los temas que pueblan esta propuesta dirigida por la realizadora australiana Emma Freeman, y que cuenta con actuaciones de Sam Reid, Robert Taylor, Stephen Peacock y William McInnes.

14 de noviembre - Asesinato en el fin del mundo (Estreno) - Star+

El género de misterio se actualiza con el protagónico de Emma Corrin -que saltó a la fama tras encarnar a una joven Lady Di en "The Crown"- como Darby Hart, una detective centennial y experta en informática que se ve atrapada en una trama estilo quién-lo-hizo al ser invitada por el multimillonario Andy Ronson (Clive Owen), junto a otras ocho personas, a un retiro en un lugar remoto. Cuando una de ellas es asesinada, Darby usará todas sus habilidades para evitar que ocurra otro homicidio.

Compuesta por siete episodios, la serie cuenta con un elenco integrado por Harris Dickinson, Brit Marling, Alice Braga, Joan Chen, Raúl Esparza, Jermaine Fowler, Ryan J. Haddad y Pegah Ferydoni, entre más.

16 de noviembre - The Crown (Temporada 6 - Parte 1) - Netflix

Se acerca el principio del final para este multipremiado retrato de la vida de la Reina Isabel II del Reino Unido y de la familia real, con el lanzamiento de la primera parte de la última entrega de la propuesta creada por Peter Morgan. Esta temporada, ya entrada en los años 90, tendrá como uno de sus núcleos el trágico y temprano fallecimiento de la princesa Diana (Elizabeth Debicki), un episodio que marcó a fuego a la Corona británica de cara a la opinión pública.

Los veteranos Imelda Staunton y Jonathan Pryce repiten sus papeles como la Reina y su marido, el Príncipe Felipe, junto a un destacado reparto al que también regresan Dominic West y Lesley Manville y al que se incorporan Meg Bellamy, Ed McVey y Luther Ford, entre más.

17 de noviembre - Scott Pilgrim da el salto (Estreno) - Netflix

Estrena esta versión animé de la reconocida serie de novelas gráficas del título, creada por el canadiense Bryan Lee O'Malley, que en tono de comedia romántica y repleta de referencias a la cultura pop y musical narra la vida de Scott Pilgrim, un joven veinteañero y bajista de una banda de rock que se enamora de la misteriosa Ramona Flowers, aunque para salir con ella deberá atravesar una surrealista odisea para derrotar a sus siete exnovios "malvados".

Esta adaptación cuenta con las voces del reconocido elenco que en 2010 llevó esta trama a la pantalla grande: Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead como la pareja protagónica, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson, Alison Pill, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Brandon Routh y más.

17 de noviembre - Monarch: Legado de monstruos (Estreno) - Apple TV+

De la mano del "Monsterverse", la franquicia cinematográfica liderada por Godzilla y King Kong, estrena esta tira dramática de ciencia ficción protagonizada por Kurt Russell y su hijo, Wyatt, como las versiones adulta y joven de Lee Shaw, un militar vinculado a la organización gubernamental Monarch, dedicada a estudiar y controlar a las temibles criaturas que amenazan la vida en el planeta.

A lo largo de sus diez episodios, la producción cocreada por Chris Black y Matt Fraction expandirá este universo de manera intergeneracional para develar nuevos secretos detrás de los monstruos de la saga. Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett y Elisa Lasowski, entre más, completan el elenco de la serie.

29 de noviembre - El encargado (Temporada 2) - Star+

También llega la esperada continuación de esta comedia dramática creada por la dupla de realizadores argentinos conformada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, con Guillermo Francella como un portero tan querible como oscuro. Ahora, tras evitar quedarse sin su trabajo, deberá unir fuerzas con su despreciado Matías Zambrano (Gabriel Goity) para combatir los avances de una nueva vecina dispuesta a transparentar las cuentas del edificio.

Pochi Ducasse, Gastón Cocchiarale y Darío Barassi, con la incorporación de María Abadi y Martín Slipak al elenco, vuelven para esta nueva tanda de siete episodios cargados de humor ácido, suspenso e inesperadas jugadas en el particular mundillo de los consorcios porteños.

29 de noviembre - Caballos lentos (Temporada 3) - Apple TV+

El ganador del Oscar Gary Oldman protagoniza la tercera temporada de este aclamado drama de espionaje y humor negro como Jackson Lamb, el líder de un disfuncional equipo de agentes de inteligencia británicos. En esta ocasión, una relación romántica en Estambul amenaza con exponer un secreto del MI5 en Londres y encierra a los inadaptados espías en una conspiración que los pondrá tanto a ellos como al servicio al que responden entre las cuerdas.

Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Jonathan Pryce, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox y Chris Reilly, entre más, componen el reparto de esta entrega de seis episodios dirigidos por Saul Metzstein en base a las novelas del autor inglés Mick Herron.