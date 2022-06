El Pasaje Pan en el corazón del centro rosarino será sede de una jornada de café y poesía, con la presentación de “Resina”, primer libro de la poeta local Silvana Sayago. La cita es este jueves 16 a las 18 en la librería Craz (Córdoba 954, local 10) con la presentación a cargo de Beatriz Vignoli y la autora.

“La poesía de Silvana Sayago comunica con elegante concisión unas sensaciones internas sin nombre. Es una poesía vitalista, alerta al cuerpo en el espacio de la intimidad”, asegura Beatriz Vignoli, mentora y coeditora de AlfonZina editoras.

Se trata del primer libro publicado de la autora, “una gran poeta que al fin reúne su poesía”, en palabras de Vignoli, si bien ya varios poemas suyos integran antologías regionales y se publicaron en revistas especializadas.

“Resina” es parte de la colección Poesía de bolsillo, y se trata del segundo título de esta nueva editorial, y cuenta con el apoyo de Plan de Fomento de la Subsecretaría de Industrias Creativas del Ministerio de Cultura de Santa Fe. Su autora Silvana Sayago adelantó en diálogo con Rosarioplus.com sobre este libro con esencia vegetal.

-¿Qué tono encontraremos en sus páginas, qué imágenes, cuándo y en qué contexto lo has ido escribiendo?

-Los poemas que aparecen en Resina se fueron gestando durante mucho tiempo, años, mientras seguía escribiendo otras cosas y mientras transitaba también otras disciplinas artísticas.

Resina está impregnado del aire, de los vínculos y del paisaje de dos ciudades: Rosario y Concepción del Uruguay, donde viví entre 1995 y 2006. Le debo mucho al rio Uruguay y al Paraná, a ese ir y venir entre esas costas. A esos años de mi vida dividida entre las dos ciudades.

Son poemas breves, íntimos y a la vez universales, con mucha condensación de sentido, con mucha exigencia de mi parte en la elección de cada palabra. Poemas donde hay poco texto pero se cuentan muchas cosas y se dejan entrever muchas más.

-Cómo fue pensado su nombre Resina? ¿Es por uno de los poemas en particular o tiene que ver con el concepto general del libro?

-Siempre tuve mucha conexión con el mundo vegetal (de hecho trabajo también con plantas medicinales). La resina es esa sustancia. liquida o más gomosa, que segrega espontáneamente la planta o que se extrae de algunos árboles. Ese flujo orgánico nos habla de la vida de esa planta y al mismo tiempo la protege.

Sabemos también que desde la antigüedad a partir de la extracción de las resinas se elaboran perfumes y se utilizan las mismas para rituales mágicos y demás aplicaciones para el bienestar espiritual y emocional.

De alguna forma bautizar Resina a mi libro fue como decir "miren, esto siempre estuvo vivo en mí, adentro, ahora se los puedo ofrecer". Es lo que subyace a la totalidad del libro, ya que ningún poema tiene título.

-Sos una poeta conocida de la constelación en la ciudad y el Litoral, y has participado en antologías ¿Cómo surgió pensar un libro propio, el cual fue premiado además por el Fomento de Cultura provincial?

-Bueno, no sé si soy muy conocida, ya que me he encargado (hasta ahora) de esconderme bastante (risas). Sí puedo decir que escribo desde los 15 años y he tenido la buena fortuna de compartir espacio con grandes, enormes, poetas de la ciudad y la provincia.

Integro la Antología Las 40. Poetas santafesinas (1922-1981), en ese trabajo titánico que llevó adelante Concepción Bertone y que me hizo ir tomando coraje hasta mostrar hoy algo totalmente personal.

Comencé a dar cuenta solo de mi voz, y Resina sale a la luz gracias al apoyo e insistencia de Beatriz Vignoli, amiga y una de las editoras de Alfonzina, que siempre consideró que tenía que sacar todos esos poemas de los cajones.

Por otra parte, me pareció sumamente interesante el concepto de la editorial de dar a conocer a mujeres que nunca antes hubieran tenido acceso a publicar solas. La editorial revaloriza el trabajo silencioso de mujeres no tan jóvenes y que como yo, escribíamos muy en silencio. Es una gran oportunidad y una alegría enorme. Sin esa mirada amorosa y rigurosa todavía seguiría dando vueltas. Y vaya si logó su objetivo, ahora ya estoy preparando un segundo libro con poemas de más largo aliento..... pero esa es otra historia.

Silvana Sayago nació en 1964 en Rosario, y es Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora y practicante de yoga. Desde su adolescencia se ha desarrollado en diversos campos que involucran la creación e investigación con el trabajo corporal. Vivió en Concepción del Uruguay (Entre Ríos).

AlfonZina editoras es un proyecto editorial creado en 2021 por Julieta López y Beatriz Vignoli en el barrio La Sexta de Rosario. Su primera publicación, “Renacer” (primer poemario de la autora Marta Febré, con el que se inaugura la colección “Poesía de bolsillo”), fue declarada de interés municipal en noviembre de 2021 por iniciativa de la concejala Verónica Irizar.

El nombre de la editorial, AlfonZina, es un homenaje a la poeta y periodista Alfonsina Storni (1892-1938), quien vivió durante varias épocas de su vida en el barrio República de la Sexta y en otros lugares de la ciudad de Rosario, y también a los zine o fanzines, publicaciones de baja tirada y formato reducido, destinados a todo público. Estos dos primeros proyectos editoriales de AlfonZina tienen en común que son libros 'tardíos' de autoras mujeres que producen y autorizan estas obras desde el deseo, fuera de todo cálculo o expectativa. El público lector hallará en ellos, gracias a una selección conjunta entre las editoras y las autoras en un cuidado proceso de edición, ineludibles obras poéticas cuya creación abarca una trayectoria vital.

Puntos de venta del libro "Resina"

En Rosario, en Buchín Libros (Entre Ríos 735) Iván Rosado (Córdoba 2670) y Cuidamos tu cabello Peluquería & Libros (Riobamba 1387), y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Witolda Libros (Venezuela 615). También se puede adquirir por mensaje a la cuenta de Instagram y de Facebook de la editorial.