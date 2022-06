El cantante y compositor uruguayo Fernando Cabrera dará un concierto este domingo desde las 20 en el teatro municipal La Comedia (Mitre y cortada Ricardone), donde repasará temas de su trayectoria. “Nunca me puse estructuras y limitaciones para componer”, afirmó en una entrevista con Hoja de ruta en Si 98.9, donde su conductor Federico Fristchi aseguró que en días nublados y de lluvia las canciones de Cabrera “lo abrazan más”.

En ese sentido detalló el cantautor que a la hora de componer suele estar en “un estado en sí mismo de mucho aislamiento, una especie de situación mental muy difícil de definir” donde solo piensa en eso, en sacar lo mejor de él, un momento de alta concentración.

“Después me quedo a la expectativa y corro la suerte que eso que estoy haciendo funcione o no funcione, lo cual es otro tema y depende de muchas cosas”, agregó al respecto, haciendo un paréntesis en su último disco, Simple: “Lo hice muy lento, sin apuros en tiempos de pandemia, me quise dar esta licencia, grabé súper cómodo y feliz”.

So obra, un catálogo musical universal de reconocimiento tardío

El tiempo, presente en su canciones, como una línea por donde todo trascurre, pero también se bifurca hacia otros estados y horizontes. Su obra es parte del cancionero de muchos, pero a él el reconocimiento le llegó tarde, y no solo desde este lado del Río de La Plata, también en tierras orientales. “Llegué a la conclusión que eso me benefició, me ha hecho un bien bárbaro, porque si hubiese sido al revés, tener un éxito importante a las 20, luego mantener el interés, tener una larga carrera donde uno trata de no bajar escalones, hubiese sido enloquecedor, mientras de esta manera las cosas, muy de a poco, fueron mejorando”.

“El tiempo es un misterio, no me pidan que lo defina”, retomó sobre la teoría de su concepto artístico y una de sus canciones, El tiempo está después, una joya del uruguayo, donde aparece este concepto filosófico de como la duración de las cosas se encuentran sujetas al cambio, el tiempo como medida del movimiento con relación a lo precedido y lo sucedido. El tiempo puede estar después como una metáfora para los recuerdos del amor.

“La mayor sorpresa es que esa canción la hice pensando en adultos, sin embargo me impacta cómo funciona con los chicos; la usan muchas maestras de guarderías y profesores de coros infantiles y los niños la aprenden con un enorme agrado, situación que me resulta emocionante, la verdad que no tengo la formula, si la tuviera haría muchas canciones así”, narró sobre este tema que nombra el barrio Belvedere de Montevideo, donde vivían sus abuelos y que compuso en un momento de extrema nostalgia en el tiempo que vivió en La Paz, Bolivia y que llevó a la masividad la cantante Liliana Herrero.

Cabrera y Fandermole dos gladiadores de la canción, laderos conocidos

Son dos artistas de una creativa sensibilidad, desde la que construyeron sus estilos dentro de la música rioplatense, que compartieron escenario por primera vez en 2019 con una propuesta que enlazó sus mundos musicales. La presentación fue en el Teatro Ópera, de Buenos Aires. El resultado fue tan exitoso y emocionante que se repitió en el Teatro Solís de Montevideo y en un festival de Jazz llamado “Medio y medio”, que se realiza en Punta Ballena, una localidad cercana a Punta del Este.

Esta vivencia no pudo repetirse, el viernes 27 de marzo de 2020, los cantautores iban a presentarse en Rosario, en el Teatro La Comedia, pero dada la situación sanitaria de la región el show fue suspendido para evitar la concentración de personas y la propagación del coronavirus. Esta fecha no fue respuesta y la posibilidad de tocar juntos en Rosario quedó en suspenso.

“Estábamos por ir a Rosario y después a Córdoba cuando vino la pandemia, obvio que esas fechas se diluyeron, pero seguro que más adelante lo haremos. Para mí fue algo muy lindo conocer a Fandermole, a quien no conocía antes, ya que lo conocí por un festival en Uruguay que se llama Medio y Medio y fueron los organizadores que se les ocurrió juntarnos”, relató.

Tras ese encuentro, después nació la magia, comenzaron los ensayos y la elección del repertorio. “Debo reconocer que las naciones de Fandermole son complejísimas para aprender en la guitarra, los acordes, la melodía, es muy complejo Jorge, a mí me costó mucho”.

Audio nota completa.