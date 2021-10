Este miércoles, Emiliano Vecchio, que venía de una lesión y ya se encuentra disponible para el próximo encuentro del Canalla, brindó una conferencia de prensa en la que habló de su estado físico, y de lo que queda de semestre para Rosario Central.

"Los últimos 40 días fueron un poco complicados para mí. Tuve secuelas de jugar al límite en algunos encuentros. En el partido ante Banfield toqué fondo desde lo físico, pero desde la semana pasada ya me siento bien", sostuvo el enganche. Y agregó, para no dejar dudas: "Estoy al 100% para afrontar lo que se viene. Me siento bien y el cuerpo técnico y mis compañeros lo saben".

Analizando cómo viene el equipo, y lo que se aproxima a futuro, el capitán Canalla fue autocrítico y contó: "El partido ante Talleres fue el más bajo de la era Kily. Contra Estudiantes tuvimos una mejoría, fuimos un equipo más compacto, hicimos un buen partido y nos trajimos un punto que buscaremos revalidar este finde. Los tres partidos que se vienen serán importantes para el objetivo que nos planteamos, que es clasificar a una copa internacional".

Volviendo a su estado físico, Vecchio dijo que para él fue un semestre duro, donde "jugó muy dolorido, pero lo hacía porque creía que era lo mejor para el equipo".

"Después hice una autocrítica, y analicé que no podía jugar en las condiciones físicas que estaba. Ahora estoy al 100%, dependerá del DT. Estoy para ayudar al equipo en el lugar donde me toque".

Para finalizar, el diez del Canalla habló sobre cómo afrontará lo que queda de semestre, ahora que está recuperado: "La pretemporada es la base del año, al tercer día me lesioné el posterior y estuve cerca de 45 días trabajando diferenciado. Son situaciones que uno tiene que ir sorteando. Me preparé para afrontar estas 10 fechas al 100%. Entiendo que si estoy así voy a jugar porque le puedo aportar mucho al equipo, como lo hice la mayoría de las veces. Pero si no, me adaptaré y esperaré mi momento. Central está por encima de todo".

Como bocado final, y para preocupación del Canalla, Vecchio dejó dudas sobre su futuro en Arroyito: "Estos dos meses le daré todo al club y en diciembre pensaré que será de mi futuro. Este tiempo, estaré entregado a Central".